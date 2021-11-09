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Украинские биатлонисты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Биатлон
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До старта сезона меньше трех недель…

Украинские биатлонисты ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что мужская сборная во время предсезонного сбора в Бейтослонене (Норвегия) была вынуждена уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Позднее выяснилось, что позитивный тест на COVID-19 сдал и один из членов сборной Украины. Его болезнь проходит без симптомов.

Украинские биатлонисты с негативными результатами тестов проводят утренние и вечерние тренировки, чтобы не пересекаться с представителями других сборных.

Вернуться к привычному режиму подготовки сборная Украины должна ориентировочно 16-17 ноября.

Первый этап сезона в Кубке мира пройдет с 27 по 28 ноября в Эстерсунде (Швеция).

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В статье: биатлон сборная Украины по биатлону коронавирус
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Источник:
Biathlon.com.ua

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