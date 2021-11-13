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Джима и Меркушина – в ТОП 10 спринтерской гонки в Шушене

Биатлон
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Результаты женского спринта

Джима и Меркушина – в ТОП 10 спринтерской гонки в Шушене

UA-Футбол
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В норвежском Шушене в эти дни проходят традиционные предсезонные старты до этапов Кубка мира 2021/2022.

Сегодня, 13 ноября, состоялась спринтерская гонка у девушек. Победу одержала французская спортсменка Жулия Симон, вторая позиция у норвежки Марте Олсбю-Ройзеланд, а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Тирил Экхофф.

Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом заняла 8 позицию. Также десятой с двумя нулями стала Анастасия Меркушина.

Шушен. Предсезонные старты 2021

Спринт

Женщины

8. Юлия Джима (0+1) (+1.00,2)

10. Анастасия Меркушина (0+0) (+1.18,1)

13. Вита Семеренко (1+0) (+1.38,6)

14. Ирина Петренко (0+0) (+1.41,6)

22. Екатерина Бех (0+0) (+1.56,9)

23. Елена Белосюк (0+1) (+1.59,4)

31. Ольга Абрамова (0+0) (+2.16,2)

34. Валентина Семеренко (1+2) (+2.32,1)

46. ​​Дарья Блашко (0+1) (+3.17,6)

51. Надежда Белкина (1+2) (+3.42,7)

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима
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