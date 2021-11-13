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Джима и Меркушина – в ТОП 10 спринтерской гонки в Шушене
Результаты женского спринта
В норвежском Шушене в эти дни проходят традиционные предсезонные старты до этапов Кубка мира 2021/2022.
Сегодня, 13 ноября, состоялась спринтерская гонка у девушек. Победу одержала французская спортсменка Жулия Симон, вторая позиция у норвежки Марте Олсбю-Ройзеланд, а ТОП-3 замкнула ее соотечественница Тирил Экхофф.
Что касается украинок, то лучше среди наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом заняла 8 позицию. Также десятой с двумя нулями стала Анастасия Меркушина.
Шушен. Предсезонные старты 2021
Спринт
Женщины
8. Юлия Джима (0+1) (+1.00,2)
10. Анастасия Меркушина (0+0) (+1.18,1)
13. Вита Семеренко (1+0) (+1.38,6)
14. Ирина Петренко (0+0) (+1.41,6)
22. Екатерина Бех (0+0) (+1.56,9)
23. Елена Белосюк (0+1) (+1.59,4)
31. Ольга Абрамова (0+0) (+2.16,2)
34. Валентина Семеренко (1+2) (+2.32,1)
46. Дарья Блашко (0+1) (+3.17,6)
51. Надежда Белкина (1+2) (+3.42,7)
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