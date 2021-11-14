Семеренко стала 12-й в масс старте Шушена, у Джимы произошел застрел

Сегодня, 14 ноября, в норвежском Шушене в рамках предсезонных гонок состоялся масс старт у женщин.

Победу в заезде праздновала местная спортсменка Ингрид Тандревольд, серебро досталось французской биатлонистке Хлое Шевалье, а ТОП-3 замкнула еще одна норвежка Каролин Эрдаль.

Что касается украинок, то лучше среди наших стала Валя Семеренко, которая с 1 промахом и медленным ходом по дистанции финишировала 12-й.

Шушен. Предсезонные старты 2021

Масс старт

Женщины

12. Валя Семеренко (0+0+0+1) (+1.25,2)

14. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) (+1.38,1)

17. Вита Семеренко (0+0+1+0) (+1.54,6)

23. Дарья Блашко (0+0+0+0) (+2.42,4)

26. Ольга Абрамова (0+1+0+0)(+2.53,1)

27. Екатерина Бех (1+0+1+1) (+2.54,2)

34. Елена Белосюк (2+0+0+0) (+3.22,2)

39. Юлия Джима (1+2+1+2) (+3.49,9)

52. Надежда Белкина (2+0+2+0) (+4.45,6)