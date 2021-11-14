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Семеренко стала 12-й в масс старте Шушена, у Джимы произошел застрел
Результаты предсезонного старта
Сегодня, 14 ноября, в норвежском Шушене в рамках предсезонных гонок состоялся масс старт у женщин.
Победу в заезде праздновала местная спортсменка Ингрид Тандревольд, серебро досталось французской биатлонистке Хлое Шевалье, а ТОП-3 замкнула еще одна норвежка Каролин Эрдаль.
Что касается украинок, то лучше среди наших стала Валя Семеренко, которая с 1 промахом и медленным ходом по дистанции финишировала 12-й.
Шушен. Предсезонные старты 2021
Масс старт
Женщины
12. Валя Семеренко (0+0+0+1) (+1.25,2)
14. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) (+1.38,1)
17. Вита Семеренко (0+0+1+0) (+1.54,6)
23. Дарья Блашко (0+0+0+0) (+2.42,4)
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0)(+2.53,1)
27. Екатерина Бех (1+0+1+1) (+2.54,2)
34. Елена Белосюк (2+0+0+0) (+3.22,2)
39. Юлия Джима (1+2+1+2) (+3.49,9)
52. Надежда Белкина (2+0+2+0) (+4.45,6)
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