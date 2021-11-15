Стало известно, кто представит Украину на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что главный тренер женской команды Урош Велепец после предсезонных гонок в Шушене сформировал костяк на первый этап сезона, который 27-28 ноября пройдет в Эстерсунде.

По словам Брынзака, в Швеции гарантированно выступят Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная).

"По шестой кандидатуре старший тренер пока выбирает между Бех и Петренко. Если хотите знать мое мнение, то я бы Кате предложил начать сезон на Кубке IBU, где она могла бы стартовать в выгодной группе и для обретения уверенности перед Кубком мира сначала показать хорошие результаты там. А на Кубке мира попробовать Иру Петренко. Но это мои соображения, а как решит старший тренер – посмотрим", - отметил Брынзак.

Что касается Кубка IBU, то на первом этапе от Украины должны выступить Ольга Абрамова, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Надежда Белкина.