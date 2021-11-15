Главный тренер женской сборной Украины назвал состав на первые этапы Кубка мира

Международные старты в норвежском Шушене неофициально открыли программу нового биатлонного сезона.

После двухдневной соревновательной программы, среди прочего тренер женской сборной Украины назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.

По планам Велепца, в шестерку биатлонисток попадут: Юлия Джима, Елена Белосюк, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

"У нас еще будет одна скоростная тренировка, еще посмотрим на них. Возможно, еще Екатерину Бех привлечем, будем следить за травмой плеча: ей тяжело его лечить, ведь все равно приходится тренироваться, нет возможности отдохнуть несколько дней, потому что сезон уже почти здесь" , – отметил тренер в интервью Суспильне Спорт.