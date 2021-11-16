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Братья Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на первые этапы Кубка мира

Биатлон
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Фавориты везут сильнейших

Братья Бё и Экхофф – в составе сборной Норвегии на первые этапы Кубка мира

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Союз биатлонистов Норвегии опубликовал имена спортсменов, которые представят страну на стартовых этапах Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в Эстерсунде:

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Хольм Лагрейд, Филип Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен.

Женщины: Тириль Экхофф, Эмили Калкенберг, Каролине Кноттен, Ида Лиен, Марте Олсбю-Ройселанд, Ингрид-Ланмарк Тандревольд.

Первый этап сезона в Кубке мира пройдет 27-28 ноября и будет состоять из индивидуальных гонок и спринтов. На втором этапе биатлонисты побегут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

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В статье: Йоханнес Бе Тирил Экхофф Кубок мира по биатлону
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