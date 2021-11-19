Прима не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра озвучил имена биатлонистов, которые 27-28 ноября выступят на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В состав команды вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и еще два биатлониста из команды Б, имена которых станут известны после контрольной тренировки.

Что касается женской сборной, то в Эстерсунде должны выступить Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная).

Программа первого этапа Кубка мира состоит из спринтов и индивидуальных гонок.