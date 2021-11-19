  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Прима не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прима не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Биатлон
(1 голосов)

Неожиданно

Прима не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра озвучил имена биатлонистов, которые 27-28 ноября выступят на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В состав команды вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и еще два биатлониста из команды Б, имена которых станут известны после контрольной тренировки.

Что касается женской сборной, то в Эстерсунде должны выступить Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная).

Программа первого этапа Кубка мира состоит из спринтов и индивидуальных гонок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Прима Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...