IBU опубликовали гонорары на Кубок мира 2021/2022

Международный союз биатлонистов опубликовал гонорары, которые биатлонисты получат по результатам гонок в сезоне 2021/2022.

Призовые за индивидуальные гонки:

1 место – €15 тыс.

2 место – €12 тыс.

3 место – €9 тыс.

4 место – €7 тыс.

5 место – €6 тыс.

6 место – €5 тыс.

10 место – €2,5 тыс.

Призы за эстафетные гонки:

1 место – €24 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).

2 место – €18 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – €14 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).

Призовые за сингл-миксты:

1 место – €12 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).

2 место – €9 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – €7 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).