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IBU опубликовали гонорары на Кубок мира 2021/2022
Приличные суммы
biathlonworld.com
Международный союз биатлонистов опубликовал гонорары, которые биатлонисты получат по результатам гонок в сезоне 2021/2022.
Призовые за индивидуальные гонки:
1 место – €15 тыс.
2 место – €12 тыс.
3 место – €9 тыс.
4 место – €7 тыс.
5 место – €6 тыс.
6 место – €5 тыс.
10 место – €2,5 тыс.
Призы за эстафетные гонки:
1 место – €24 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).
2 место – €18 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).
3 место – €14 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).
Призовые за сингл-миксты:
1 место – €12 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).
2 место – €9 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).
3 место – €7 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).
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