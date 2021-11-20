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IBU опубликовали гонорары на Кубок мира 2021/2022

Биатлон
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Приличные суммы

IBU опубликовали гонорары на Кубок мира 2021/2022

biathlonworld.com

UA-Футбол
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Международный союз биатлонистов опубликовал гонорары, которые биатлонисты получат по результатам гонок в сезоне 2021/2022.

Призовые за индивидуальные гонки:

1 место – €15 тыс.

2 место – €12 тыс.

3 место – €9 тыс.

4 место – €7 тыс.

5 место – €6 тыс.

6 место – €5 тыс.

10 место – €2,5 тыс.

Призы за эстафетные гонки:

1 место – €24 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).

2 место – €18 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – €14 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).

Призовые за сингл-миксты:

1 место – €12 тыс. (по €6 тыс. на одного члена команды).

2 место – €9 тыс. (по €4,5 тыс. на одного члена команды).

3 место – €7 тыс. (по €3,5 тыс. на одного члена команды).

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В статье: Кубок IBU
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Источник:
XSport.ua

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