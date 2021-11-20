  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Вице-президент ФБУ: В начале сезона нам будет сложно
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент ФБУ: В начале сезона нам будет сложно

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

А когда нам было легко

Вице-президент ФБУ: В начале сезона нам будет сложно

UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дерезимля прокомментировал подготовку команды к началу нового сезона. Его слова цитирует Kamp-Sport:

"Безусловно, срыв завершающей части подготовки из-за коронавируса скажется на старте сезона, ведь некоторые ребята вынуждены были прерывать тренировочный процесс. Знаем, что спортсмены, переболевшие или имевшие симптомы коронавируса, не будут стартовать на первых этапах. Однако главный старт сезона – Олимпийские Игры. Все будут готовиться именно к этим соревнованиям. Хочется, чтобы эта болезнь не отразилась на результатах наших биатлонистов. Однако стоит быть готовым к тому, что в начале сезона нам будет сложно", – сказал он.

Напомним, ранее главный тренер женской сборной Украины рассказал, кто поедет на Олимпиаду 2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...