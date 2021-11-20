Вице-президент ФБУ: В начале сезона нам будет сложно

Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дерезимля прокомментировал подготовку команды к началу нового сезона. Его слова цитирует Kamp-Sport:

"Безусловно, срыв завершающей части подготовки из-за коронавируса скажется на старте сезона, ведь некоторые ребята вынуждены были прерывать тренировочный процесс. Знаем, что спортсмены, переболевшие или имевшие симптомы коронавируса, не будут стартовать на первых этапах. Однако главный старт сезона – Олимпийские Игры. Все будут готовиться именно к этим соревнованиям. Хочется, чтобы эта болезнь не отразилась на результатах наших биатлонистов. Однако стоит быть готовым к тому, что в начале сезона нам будет сложно", – сказал он.