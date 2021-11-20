Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент ФБУ: В начале сезона нам будет сложно
А когда нам было легко
Вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дерезимля прокомментировал подготовку команды к началу нового сезона. Его слова цитирует Kamp-Sport:
"Безусловно, срыв завершающей части подготовки из-за коронавируса скажется на старте сезона, ведь некоторые ребята вынуждены были прерывать тренировочный процесс. Знаем, что спортсмены, переболевшие или имевшие симптомы коронавируса, не будут стартовать на первых этапах. Однако главный старт сезона – Олимпийские Игры. Все будут готовиться именно к этим соревнованиям. Хочется, чтобы эта болезнь не отразилась на результатах наших биатлонистов. Однако стоит быть готовым к тому, что в начале сезона нам будет сложно", – сказал он.
Напомним, ранее главный тренер женской сборной Украины рассказал,
Популярное сейчас
- Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"
- Беланов: Игроки сборной Украины сами просили назначения Петракова главным тренером
- Прогресс Украины. ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных
- Прима не выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три