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Известны имена биатлонистов команды Б, которые выступят на первом этапе Кубка мира 2021/2022

Биатлон
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Через неделю старт

Известны имена биатлонистов команды Б, которые выступят на первом этапе Кубка мира 2021/2022

UA-Футбол
Новина українською

Старший тренер сборной Украины по биатлону (команда Б) Николай Зоц назвал имена двух подопечных, которые отправятся в шведский Эстерсунд на стартующий уже в следующие выходные первый этап Кубка мира 2021/2022.

Ими станут Андрей Доценко и Денис Насыко. Это решение было принято по итогам контрольной тренировки команды в Норвегии.

Отметим, что Доценко уже выступал на уровне Кубка мира, это произошло в сезоне 2017/2018 в Анси (Франция) (спринт, 98 место), а вот для Насико этот старт будет первым на взрослом уровне.

Напомним, что на первом этапе биатлонистов ожидает индивидуальная и спринтерская гонки.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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