Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной Франции огласил имена биатлонистов, которые выступят на первых этапах Кубка мира в Эстерсунде.

У Франции в составе по три человека из топ-15 личного зачета Кубка мира во главе с Кантеном Фийоном-Майе, который в прошлом сезоне занял третье место.

Состав сборной Франции на этапы Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен.

Первый этап сезона в Кубке мира пройдет 27-28 ноября и будет состоять из индивидуальных гонок и спринтов. На втором этапе биатлонисты побегут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.