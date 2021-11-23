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Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на первые этапы Кубка мира

Биатлон
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У французов боевой настрой

Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на первые этапы Кубка мира

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Новина українською

Тренерский штаб сборной Франции огласил имена биатлонистов, которые выступят на первых этапах Кубка мира в Эстерсунде.

У Франции в составе по три человека из топ-15 личного зачета Кубка мира во главе с Кантеном Фийоном-Майе, который в прошлом сезоне занял третье место.

Состав сборной Франции на этапы Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза-Буше, Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюлия Симон.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Эмильен Жаклен.

Первый этап сезона в Кубке мира пройдет 27-28 ноября и будет состоять из индивидуальных гонок и спринтов. На втором этапе биатлонисты побегут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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