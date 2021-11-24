Германия назвала состав на первые этапы Кубка мира

Ассоциация лыжных видов спорта Германии представила заявку немецкой сборной на первые этапы Кубка мира 2021-2022 в Эстерсунде (Швеция).

Состав сборной Германии на этапы Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Юлиане Фрювирт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.

Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Реес, Юстус Штрелов.

Первый этап сезона в Кубке мира пройдет 27-28 ноября и будет состоять из индивидуальных гонок и спринтов. На втором этапе биатлонисты побегут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.