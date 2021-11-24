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Германия назвала состав на первые этапы Кубка мира
Звезды в строю
Ассоциация лыжных видов спорта Германии представила заявку немецкой сборной на первые этапы Кубка мира 2021-2022 в Эстерсунде (Швеция).
Состав сборной Германии на этапы Кубка мира в Эстерсунде:
Женщины: Юлиане Фрювирт, Дениз Херманн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Ванесса Фойгт, Анна Вайдель.
Мужчины: Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Роман Реес, Юстус Штрелов.
Первый этап сезона в Кубке мира пройдет 27-28 ноября и будет состоять из индивидуальных гонок и спринтов. На втором этапе биатлонисты побегут спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
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