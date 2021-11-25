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Блашко впервые завоевала медаль в гонке Кубка IBU

Биатлон
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Оптимистичный старт сезона

Блашко впервые завоевала медаль в гонке Кубка IBU

фото - twitter.com

Новина українською

Дарья Блашко после промаха на лежке шла на промежуточном 30-м месте, но после идеальной стрельбы стоя натурализованная украинка взлетела на третью позицию и отстояла ее в заочном противостоянии с соперницами из Швеции и России.

Блашко в Швеции впервые в карьере попала в топ-3 в гонке Кубка IBU. Это первая взрослая медаль Дарьи в личной гонке, а в составе сборной Украины биатлонистка в 2021 году завоевала бронзу на чемпионате мира в Поклюке в эстафете 4 по 6 км.

Компанию Дарье Блашко в топ-20 первого спринта сезона в Кубке IBU составили Ольга Абрамова и Екатерина Бех.

Кубок IBU. Идре. Женщины. Результаты спринта:

1. Марион Визенсартер (Германия, 0+1) 21:02,3

2. Каролин Коломбо (Франция, 0+2) +0,5

3. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +3,1

...

13. Ольга Абрамова (Украина, 1+0) +39,7

16. Екатерина Бех (Украина, 1+0) +47,8

31. Надежда Белкина (Украина, 1+1) +1:17,7

60. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:12,5

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В статье: биатлон Дарья Блашко Кубок IBU
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