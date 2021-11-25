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Блашко впервые завоевала медаль в гонке Кубка IBU
Оптимистичный старт сезона
фото - twitter.com
Дарья Блашко после промаха на лежке шла на промежуточном 30-м месте, но после идеальной стрельбы стоя натурализованная украинка взлетела на третью позицию и отстояла ее в заочном противостоянии с соперницами из Швеции и России.
Блашко в Швеции впервые в карьере попала в топ-3 в гонке Кубка IBU. Это первая взрослая медаль Дарьи в личной гонке, а в составе сборной Украины биатлонистка в 2021 году завоевала бронзу на чемпионате мира в Поклюке в эстафете 4 по 6 км.
Компанию Дарье Блашко в топ-20 первого спринта сезона в Кубке IBU составили Ольга Абрамова и Екатерина Бех.
1. Марион Визенсартер (Германия, 0+1) 21:02,3
2. Каролин Коломбо (Франция, 0+2) +0,5
3. Дарья Блашко (Украина, 1+0) +3,1
...
13. Ольга Абрамова (Украина, 1+0) +39,7
16. Екатерина Бех (Украина, 1+0) +47,8
31. Надежда Белкина (Украина, 1+1) +1:17,7
60. Анна Кривонос (Украина, 0+1) +2:12,5
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