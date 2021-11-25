С прицелом на Пекин. Что нужно знать о новом сезоне Кубка мира по биатлону?

С 27 ноября спорт стреляющих лыжников снова ворвется в жизни всех неравнодушных к биатлону и будет оставаться там вплоть до середины марта следующего года. Накануне старта первого этапа сезона в Эстерсунде UA-Футбол делится всей необходимой информацией для комфортного погружения в это затяжное путешествие с десятью остановками в Кубке мира и визитом в Пекин на Олимпийские игры.

Что нового в Кубке мира?

Хотя пандемия коронавируса остается большой угрозой для всего мирового спорта, Международный союз биатлонистов (IBU) решил вернуться к прежней схеме вычета двух худших гонок вместо четырех, как это было в прошлом сезоне. Таким образом, обладатели Больших хрустальных глобусов определятся по результатам 20 из 22 гонок. Как и прежде, олимпийские старты в зачет Кубка мира не идут.

С нового сезона вместо автоматической дисквалификации в эстафетах в случае отсутствия касания при передаче команда будет получать двухминутный штраф. Смягчились условия и в тех случаях, когда спортсмены забывают пройти штрафной круг – теперь им разрешено вернуться на штрафные 150 метров при соблюдении всех мер безопасности.

Изменения коснулись и санкций за досрочный старт в личной гонке. С нового сезона за подобные нарушения будет рассчитано фактическое время старта биатлониста и дополнительные 30 секунд штрафа. Ранее при старте до трех секунд от положенного времени спортсмен наказывался 30-секундным штрафом. Если спортсмен стартовал раньше, чем за три секунды до положенного, то его снимали с гонки.

Что касается квалификации в масс-старты, то с нового сезона в случае равенства по набранным очкам в прошлых гонках этого же этапа обладатель путевки в гонку с массовым стартом будет определятся на основании лучшего результата в Кубке мира в текущем сезоне.

А как выглядит календарь Кубка мира?

Главное событие – исторический дебют в Кубке мира эстонского этапа в Отепяя. Также возвращаются в Кубок мира Анси и Рупольдинг, а вот Поклюка и Нове Место в олимпийском сезоне остались без большого биатлона.

Полное расписание Кубка мира 2021-2022 (время киевское)

Первый этап, Эстерсунд (Швеция), 27–28 ноября

Суббота, 27 ноября

12:45. Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

16:00. Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

Воскресенье, 28 ноября

12:00. Женщины, спринт, 7,5 км

14:45. Мужчины, спринт, 10 км

Второй этап. Эстерсунд (Швеция), 2–5 декабря

Четверг, 2 декабря

14:45. Женщины, спринт, 7,5 км

17:30. Мужчины, спринт, 10 км

Суббота, 4 декабря

14:00. Женщины, гонка преследования, 10 км

16:10. Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

Воскресенье, 5 декабря

13:35. Женщины, эстафета, 4х6 км

16:15. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Третий этап. Хохфильцен (Австрия), 10–12 декабря

Пятница, 10 декабря

12:25. Мужчины, спринт, 10 км

15:15. Женщины, спринт, 7,5 км

Суббота, 11 декабря

13:15. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

15:15. Женщины, эстафета, 4х6 км

Воскресенье, 12 декабря

12:45. Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

15:30. Женщины, гонка преследования, 10 км

Четвертый этап. Анси (Франция), 16–19 декабря

Четверг, 16 декабря

15:15. Женщины, спринт, 7,5 км

Пятница, 17 декабря

15:15. Мужчины, спринт, 10 км

Суббота, 18 декабря

14:00. Женщины, гонка преследования, 10 км

16:00. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Воскресенье, 19 декабря

13:45. Женщины, масс-старт, 12,5 км

15:45. Мужчины, масс-старт, 15 км

Пятый этап. Оберхоф (Германия), 6–9 января

Четверг, 6 января

15:15. Мужчины, спринт, 10 км

Пятница, 7 января

15:15. Женщины, спринт, 7,5 км

Суббота, 8 января

13:15. Смешанная эстафета

15:45. Одиночная смешанная эстафета

Воскресенье, 9 января

13:30. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

15:45. Женщины, гонка преследования, 10 км

Шестой этап. Рупольдинг (Германия), 12–16 января

Среда, 12 января

15:30. Женщины, спринт, 7,5 км

Четверг, 13 января

15:30. Мужчины, спринт, 10 км

Пятница, 14 января

15:30. Женщины, эстафета, 4х6 км

Суббота, 15 января

15:30. Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

Воскресенье, 16 января

13:45. Женщины, гонка преследования, 10 км

15:45. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Седьмой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия), 20–23 января

Четверг, 20 января

15:15. Мужчины, индивидуальная гонка, 20 км

Пятница, 21 января

15:15. Женщины, индивидуальная гонка, 15 км

Суббота, 22 января

13:50. Мужчины, масс-старт, 15 км

16:00. Женщины, эстафета, 4х6 км

Воскресенье, 23 января

13:15. Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

16:15. Женщины, масс-старт, 12,5 км

Олимпийские игры в Пекине

5 февраля — Смешанная эстафета 4 по 6 км

7 февраля — Индивидуальная гонка (женщины), 15 км

8 февраля — Индивидуальная гонка (мужчины), 20 км

11 февраля — Спринт (женщины), 7,5 км

12 февраля — Спринт (мужчины), 10 км

13 февраля — Гонка преследования (женщины), 10 км

13 февраля — Гонка преследования (мужчины), 12,5 км

15 февраля — Эстафета 4 по 7,5 км (мужчины)

16 февраля — Эстафета 4 по 6 км (женщины)

18 февраля — Масс-старт (мужчины), 15 км

19 февраля — Масс-старт (женщины), 12,5 км

Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 3–6 марта

Четверг, 3 марта

15:30. Женщины, эстафета, 4х6 км

Пятница, 4 марта

15:30. Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

Суббота, 5 марта

13:15. Женщины, спринт, 7,5 км

16:00. Мужчины, спринт, 10 км

Воскресенье, 6 марта

13:45. Женщины, гонка преследования, 10 км

15:40. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Девятый этап. Отепя (Эстония), 10–13 марта

Четверг, 10 марта

15:30. Мужчины, спринт, 10 км

Пятница, 11 марта

15:30. Женщины, спринт, 7,5 км

Суббота, 12 марта

14:00. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

16:15. Женщины, гонка преследования, 10 км

Воскресенье, 13 марта

13:30. Смешанная эстафета

16:15. Одиночная смешанная эстафета

Десятый этап. Холменколлен (Норвегия), 17–20 марта

Четверг, 17 марта

16:45. Женщины, спринт, 7,5 км

Пятница, 18 марта

16:45. Мужчины, спринт, 10 км

Суббота, 19 марта

13:50. Женщины, гонка преследования, 10 км

16:00. Мужчины, гонка преследования, 12,5 км

Воскресенье, 20 марта

13:50. Женщины, масс-старт, 12,5 км

16:00. Мужчины, масс-старт, 15 км

А кто основные фавориты в Кубке мира?

Мужчины

Ни для кого не секрет, что в мужской программе Кубка мира даже после ухода Мартена Фуркада вся борьба на вершине сконцентрирована вокруг противостояния Норвегии и Франции. Именно французам во главе с Кантеном Фийоном-Майе мы должны быть благодарны за то, что Кубок мира еще не превратился в открытый чемпионат Норвегии.

Фийон-Майе входит в топ-3 претендентов на Большой хрустальный глобус, но все же главными фаворитами можно смело назвать победителя трех предыдущих сезонов Йоханнеса Бё и дерзкого дебютанта Стурлу Легрейда, который в прошлом сезоне до последнего гнался за своим титулованным визави, проиграв тому на финише Кубка мира мизерные 13 очков.

Бросить вызов тройке фаворитов в новом сезоне способны норвежцы Тарье Бё, Йоханнес Дале и Ветле-Сьястад Кристиансен, мастер преследования Эмильен Жаклен и олимпийский чемпион Пхенчхана в эстафете Себастьян Самуэльссон.

Женщины

Тириль Экхофф в прошлом сезоне улетела куда-то в космос – норвежка выиграла 11 гонок в Кубке мира, оформила дубль на чемпионате мира в Поклюке и забрала Большой хрустальный глобус с практически 200-очковым отрывом от Марте Олсбю-Ройселанд. Традиционную гегемонию на лыжне Экхофф подкрепила лучшими в карьере стрелковыми показателям (82,7%), причем в связках спринт+преследование норвежка была практически неуязвимой, закрывая на рубежах 89,0% и 88,1% соответственно.

Экхофф подходит к сезону в статусе безоговорочного фаворита на второй триумф в Кубке мира, а нарушить планы Тириль попытается группа биатлонисток во главе с не менее быстрой и не менее точной Марте Олсбю-Ройселанд. Сюда же стоит включить Франциску Пройсс, Лизу Терезу Хаузер, Ханну Оберг и двукратную обладательницу Большого хрустального глобуса Доротею Вирер, которая настроена вернуться в игру после неудачного прошлого сезона.

В олимпийском сезоне выйти на новый уровень способны Динара Алимбекова, Ингрид-Ландмарк Тандреволд, Жюлья Симон, Эльвира Оберг, Маркета Давидова и другие…

А с чем к новому сезону подходят сборные Украины?

Мужчины

На заключительном тренировочном сборе в норвежском Бейтостолене по украинцам мощно ударил коронавирус. С положительными тестами на COVID-19 слегли Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Только Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко избежали заражения и продолжили полноценную подготовку к старту в Кубке мира.

Вспышка коронавируса в команде привела к тому, что в Эстерсунде шанс дебютировать на уровне Кубка мира появился у Дениса Насыко, который не так давно не выдерживал конкуренцию даже за место в резервной команде. Вместе с Насыко право стартовать на элитном уровне получил Андрей Доценко, весь опыт которого в Кубке мира ограничивается 98-м местом на этапе в Анси в сезоне 2017-2018.

Женщины

Главная новость межсезонья связана с возвращением в команду словенского специалиста Уроша Велепеца, который ранее работал по индивидуальной программе с Юлией Джимой.

В кадровом плане ситуация в украинской команде не меняется не то что годами, а уже и десятилетиями, хотя нельзя не отметить, что конкуренция за места в Кубке мира обострилась, ведь согласно квоте Украина может заявлять на гонки только пятерых спортсменок.

Межсезонный отбор в Кубок мира прошли участницы последней Олимпиады 2018 года в Пхенхчане Юлия Джима, Елена Билосюк (привыкаем к новой фамилии Пидгрушной), Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Валентина и Вита Семеренко. Дарья Блашко, Ольга Абрамова, Надежда Белкина и Екатерина Бех будут пробиваться в элиту через выступления в Кубке IBU. К слову, Блашко мгновенно обозначила свои амбиции, взяв бронзу в первой гонке сезона в Идре (Швеция).

Особо интересно взглянуть на готовность к Кубку мира Ирины Петренко (экс-Варвинец) – украинка после декрета вернется в элиту мирового биатлона впервые с сезона 2017-2018.

А как обстоят дела с трансляциями?

Официальным транслятором биатлона в Украине остается общественный телеканал UA:Перший, который в новом сезоне в полном объеме покажет гонки Кубка мира, чемпионата Европы и юношеского чемпионата мира.

Параллельно все соревнования Кубка мира будет транслировать диджитал-платформа Суспільне Спорт – без рекламы и в HD-качестве.

Существует и альтернативный вариант просмотра биатлона на телевидении – телеканалы Евроспорт 1/2 традиционно в прямом эфире покажут все гонки Кубка мира.

А любителям англоязычного комментария прямая дорога на официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Впервые гонки Кубка мира можно будет не только слушать, но и смотреть. В сезоне 2021-2022 аудиотрансляцию некоторых стартов организует Радио Проминь.