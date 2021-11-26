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Блашко: Всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте

Биатлон
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Слова украинки после успеха в Кубке IBU

Блашко: Всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте

Новина українською

Накануне Дарья Блашко заняла третье место в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) и открыла счет личным медалям на взрослом уровне.

"Гонка на Кубке IBU сложилась успешно. Конечно, хочется что-то улучшить, но я считаю, что получился хороший гоночный день.

Конечно, всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте, потому что это придает уверенности. В целом же я очень рада, что этот день вышел с медалью", - сказала украинка.

Дарья Блашко не прошла отбор в основную сборную Украины и пропустит стартовые этапы Кубка мира в Эстерсунде.

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В статье: биатлон Дарья Блашко Кубок IBU
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Источник:
Суспільне

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