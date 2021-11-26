Блашко: Всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте

Накануне Дарья Блашко заняла третье место в спринте на первом этапе Кубка IBU в Идре (Швеция) и открыла счет личным медалям на взрослом уровне.

"Гонка на Кубке IBU сложилась успешно. Конечно, хочется что-то улучшить, но я считаю, что получился хороший гоночный день.

Конечно, всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте, потому что это придает уверенности. В целом же я очень рада, что этот день вышел с медалью", - сказала украинка.

Дарья Блашко не прошла отбор в основную сборную Украины и пропустит стартовые этапы Кубка мира в Эстерсунде.