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Блашко: Всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте
Слова украинки после успеха в Кубке IBU
Накануне Дарья Блашко
"Гонка на Кубке IBU сложилась успешно. Конечно, хочется что-то улучшить, но я считаю, что получился хороший гоночный день.
Конечно, всегда хочется начинать сезон на хорошей ноте, потому что это придает уверенности. В целом же я очень рада, что этот день вышел с медалью", - сказала украинка.
Дарья Блашко не прошла отбор в основную сборную Украины и пропустит стартовые этапы Кубка мира в Эстерсунде.
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