Праздник возвращается: Биатлонный сезон 2021/2022 сегодня стартует в Эстерсунде

Сегодня, 27 ноября, официально начинается биатлонный сезон 2021/2022. Стартовые гонки первого этапа Кубка мира состоятся в шведском Эстерсунде.

В 12:45 на старт индивидуальной гонки выйдут женщины. Нашу команду будут представлять 5 биатлонисток.

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валентина Семеренко

65. Екатерина Бех

104. Ирина Петренко

В 16:00 в гонку отправятся мужчины. Там наше представительство будет также состоять из 5 спортсменов:

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

66. Денис Насико

114. Андрей Доценко