Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Праздник возвращается: Биатлонный сезон 2021/2022 сегодня стартует в Эстерсунде
Гонки стартуют уже совсем скоро
Сегодня, 27 ноября, официально начинается биатлонный сезон 2021/2022. Стартовые гонки первого этапа Кубка мира состоятся в шведском Эстерсунде.
В 12:45 на старт индивидуальной гонки выйдут женщины. Нашу команду будут представлять 5 биатлонисток.
8. Анастасия Меркушина
17. Юлия Джима
59. Валентина Семеренко
65. Екатерина Бех
104. Ирина Петренко
В 16:00 в гонку отправятся мужчины. Там наше представительство будет также состоять из 5 спортсменов:
27. Дмитрий Пидручный
37. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
66. Денис Насико
114. Андрей Доценко
Завтра, 28 ноября в 12.00 и 14.45 спринтерскими гонками первый этап Кубка мира будет завершен. Стартовые составы будут известны позже.
Популярное сейчас
- "Если у судьи есть совесть над молодой командой издеваться" - Маркевич прокомментировал незасчитанный гол Мариуполя
- Шотландский журналист: Жеребьевкой должны быть довольны и мы, и Украина
- Сергей Шебек: Дердо украл у Мариуполя легитимный гол
- С прицелом на Пекин. Что нужно знать о новом сезоне Кубка мира по биатлону?
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО