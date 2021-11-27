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Праздник возвращается: Биатлонный сезон 2021/2022 сегодня стартует в Эстерсунде

Биатлон
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Гонки стартуют уже совсем скоро

Праздник возвращается: Биатлонный сезон 2021/2022 сегодня стартует в Эстерсунде

UA-Футбол
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Сегодня, 27 ноября, официально начинается биатлонный сезон 2021/2022. Стартовые гонки первого этапа Кубка мира состоятся в шведском Эстерсунде.

В 12:45 на старт индивидуальной гонки выйдут женщины. Нашу команду будут представлять 5 биатлонисток.

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валентина Семеренко

65. Екатерина Бех

104. Ирина Петренко

В 16:00 в гонку отправятся мужчины. Там наше представительство будет также состоять из 5 спортсменов:

27. Дмитрий Пидручный

37. Антон Дудченко

40. Богдан Цымбал

66. Денис Насико

114. Андрей Доценко

Завтра, 28 ноября в 12.00 и 14.45 спринтерскими гонками первый этап Кубка мира будет завершен. Стартовые составы будут известны позже.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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