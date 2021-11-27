Первый старт сезона. Текстовая трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде

UA-Футбол следит за первым этапом Кубка мира по биатлону, который на этих выходных стартует в шведском Ёстерсунде. Дебютной гонкой турнира станет индивидуальная гонка у женщин. Старт события в 12:45 по киевскому времени. Следить за этой гонкой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Стартовые позиции украинок:

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валентина Семеренко

65. Екатерина Бех

104. Ирина Петренко

Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде. Онлайн

13:16 Ну и также посмотрим на лидеров после второй стрельбы.

13:14 Джима не допустила промахов на второй стрельбе. Первая чистая стрельба для Украины на новом Кубке мира. Юлия возвращается на трассу двенадцатой. 2 минуты и 14 секунд отставания от лидеров.Тем временем, на трассу вышла Валентина Семеренко.

13:10 Смотрим на положение дел на первой стрельбе прямо сейчас.

13:08 Меркушина не закрыла ещё одну мишень на второй стрельбе. Три с половиной минуты форы от лидеров.

13:05 Экхофф ещё раз промазала на стойке. 58 секунд отставания от Пройсс и, похоже, потеря надежд на первый подиум.

13:02 Эх, Джима также дважды мажет и возвращается на трассу четырнадцатой. А лидерство после первой стрельбы захватила Доротея Виррер.

13:00 А Джима на разгоне восьмая. 11 секунд от лидера. Впереди первая стрельба.

12:58 Два промаха у Меркушиной и из огневого рубежа она выходит с самым большим отставанием от лидера - 2 минуты и 46 секунд.

12:58 На первой стрельбе Экхофф дала один промах. Пройсс с нулём удерживает лидерство. Но за спиной Ханна Ёберг.

12:55 У Меркушиной один из худших разгонов. Она за полтора километра проигрывает лидеру уже 23 секунды.

12:53 Джима стартовала! Отметку 1.5 км прошли четыре биатлонистки. Лидерство захватила Пройсс, которая везёт Экхофф 3 секунды.

12:49 Анастасия Меркушина также вышла на старт! Через четыре минуты ждём Юлию Джиму.

12:45 Анна Мака открыла эту гонку!

12:30 А тем временем Дария Блашко выигрывает бронзу во второй спринтерской гонке на Кубке IBU в Идре. Поздравляем!

12:12 Последняя индивидуальная гонка прошлого сезона была на Чемпионате мира в Поклюке. Её выиграла Маркета Давидова. Следом финишировали Ханна Ёберг и Ингрид Тандреволл. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая при неплохой стрельбе (всего один промах на четырёх рубежах) тринадцатое место.

12:00 Коротко освежим в памяти результаты предыдущего сезона: общий зачёт Кубка мира выиграла норвежка Тирилль Экхофф. Второе место заняла её соотечественница Марта Олсбю Ройсланн. Топ-3 замкнула Франсиска Пройсс.

11:40 Всем привет и добро пожаловать на первую текстовую трансляцию нового биатлонного сезона! Мы стартуем там, где финишировал предыдущий сезон - в Эстерсунде. До старта гонки осталось чуть больше часа!