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Первый старт сезона. Текстовая трансляция женской индивидуальной гонки в Эстерсунде
Он вернулся!
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
UA-Футбол следит за первым этапом Кубка мира по биатлону, который на этих выходных стартует в шведском Ёстерсунде. Дебютной гонкой турнира станет индивидуальная гонка у женщин. Старт события в 12:45 по киевскому времени. Следить за этой гонкой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Стартовые позиции украинок:
8. Анастасия Меркушина
17. Юлия Джима
59. Валентина Семеренко
65. Екатерина Бех
104. Ирина Петренко
Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде. Онлайн
13:16 Ну и также посмотрим на лидеров после второй стрельбы.
13:14 Джима не допустила промахов на второй стрельбе. Первая чистая стрельба для Украины на новом Кубке мира. Юлия возвращается на трассу двенадцатой. 2 минуты и 14 секунд отставания от лидеров.Тем временем, на трассу вышла Валентина Семеренко.
13:10 Смотрим на положение дел на первой стрельбе прямо сейчас.
13:08 Меркушина не закрыла ещё одну мишень на второй стрельбе. Три с половиной минуты форы от лидеров.
13:05 Экхофф ещё раз промазала на стойке. 58 секунд отставания от Пройсс и, похоже, потеря надежд на первый подиум.
13:02 Эх, Джима также дважды мажет и возвращается на трассу четырнадцатой. А лидерство после первой стрельбы захватила Доротея Виррер.
13:00 А Джима на разгоне восьмая. 11 секунд от лидера. Впереди первая стрельба.
12:58 Два промаха у Меркушиной и из огневого рубежа она выходит с самым большим отставанием от лидера - 2 минуты и 46 секунд.
12:58 На первой стрельбе Экхофф дала один промах. Пройсс с нулём удерживает лидерство. Но за спиной Ханна Ёберг.
12:55 У Меркушиной один из худших разгонов. Она за полтора километра проигрывает лидеру уже 23 секунды.
12:53 Джима стартовала! Отметку 1.5 км прошли четыре биатлонистки. Лидерство захватила Пройсс, которая везёт Экхофф 3 секунды.
12:49 Анастасия Меркушина также вышла на старт! Через четыре минуты ждём Юлию Джиму.
12:45 Анна Мака открыла эту гонку!
12:30 А тем временем Дария Блашко выигрывает бронзу во второй спринтерской гонке на Кубке IBU в Идре. Поздравляем!
12:12 Последняя индивидуальная гонка прошлого сезона была на Чемпионате мира в Поклюке. Её выиграла Маркета Давидова. Следом финишировали Ханна Ёберг и Ингрид Тандреволл. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая при неплохой стрельбе (всего один промах на четырёх рубежах) тринадцатое место.
12:00 Коротко освежим в памяти результаты предыдущего сезона: общий зачёт Кубка мира выиграла норвежка Тирилль Экхофф. Второе место заняла её соотечественница Марта Олсбю Ройсланн. Топ-3 замкнула Франсиска Пройсс.
11:40 Всем привет и добро пожаловать на первую текстовую трансляцию нового биатлонного сезона! Мы стартуем там, где финишировал предыдущий сезон - в Эстерсунде. До старта гонки осталось чуть больше часа!
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