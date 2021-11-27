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Семеренко финиширует в топ-20 в первой гонке сезона. Как это было
Он вернулся!
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
UA-Футбол следит за первым этапом Кубка мира по биатлону, который на этих выходных стартует в шведском Ёстерсунде. Дебютной гонкой турнира станет индивидуальная гонка у женщин. Старт события в 12:45 по киевскому времени. Следить за этой гонкой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Стартовые позиции украинок:
8. Анастасия Меркушина
17. Юлия Джима
59. Валентина Семеренко
65. Екатерина Бех
104. Ирина Петренко
Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде. Онлайн
14:30 Итоговые топ-20 индивидуальной гонки в Эстерсунде. Места украинок: Валя Семеренко - 17-я, Джима - 22-я, Меркушина - 71-я, Бех - 107-я.
14:25 Джима всё-таки выпадает из топ-20. Семеренко пока удерживает семнадцатую строчку. Давидова, Хаузер, Херрманн, Алимбекава, Нигматулина займут пять первых позиций по итогам гонки.
14:20 Калкенберг финиширует седьмой с одним промахом и отодвигает Семеренко уже на пятнадцатую строчку, а Джиму - на двадцатую.
14:15 Титанических перестановок в топ-20, ясно, уже не будет. Мы сейчас в ожидании, когда до финиша доедут оставшиеся участники гонки, чтобы сообщить вам итоговые места украинок. Пока гонку закончили только 87 из 112.
14:08 Все биатлонистки прошли третий огневой рубеж. Думаю, можно подводить определённые итоги. Сперва общие впечатления: Валя Семеренко смогла сегодня приятно удивить, однако так же неприятно разочаровала последним выстрелом в гонке, допустив промах. Юлию Джиму два выстрела в молоко подвела первая стрельба, после чего один из наших лидеров выровнялась и провела в целом неплохую гонку. Меркушина стреляла быстро, но трижды промазала, да и ход как обычно очень сильно подвёл: аж шесть минут отставания от лидера. Екатерина Бех этап может занести себе в актив только с точки зрения опыта, но не результата - семь промахов и практически десять минут отставания. У неё будет место вне топ-100. Ирина Петренко сегодня не вышла на старт из-за проблем со здоровьем.
14:03 Ещё раз смотрим на топ-20 после финиша. Радует видеть сразу двух украинок среди лучших.
14:00 Вали Семеренко немного не хватило на последний круг. Она финиширует двенадцатой. Что ж, не так и плохо, если взять ожидания. Но развитие событий побуждало думать о лучшем.
13:57 Бех продолжает удерживать предпоследнее место и после четвёртой стрельбы. У Екатерины семь промахов.
13:52 Валя Семеренко мажет последним, 20-м, патроном! Как так? Как?! Валентина седьмая на старте последнего круга.
13:50 Вот как выглядит топ-20 на финише прямо сейчас.
13:48 Давидова пересекла финишный створ первой. Минута и 17 секунд преимущества у неё над Хаузер. Хорошая заявка на победу.
13:46 У Бех аж три промаха на третьей стрельбе. Она предпоследней выходит на трассу.
13:43 Валя Семеренко делает третий ноль! Она на промежуточном четвёртом месте после третьей стрельбы! Минута 13 до Давидовой и 20 секунд до третьей Нигматулиной!
13:39 Маркета Давидова сделала большую заявку на победе в гонке! Чешка с четырьмя нулями уезжает на последний круг с преимуществом в 79 секунд над ближайшей конкуренткой!
13:38 Джима уже также пересекла финишную черту. Её текущее место седьмое.
13:37 Бех не закрыла ещё одну мишень на втором этапе и возвращается на трассу 59-й.
13:33 Коротко о лидерах на каждом этапе гонки прямо сейчас. Стрельба 1 - Виррер, Стрельба 2 - Давидова, Стрельба 3 - Давидова, Стрельба 4 - Хаузер, Финиш - Тандреволл. Меркушина, кстати, также докатила до финиша - она восьмая. А Валентина Семеренко делает второй ноль после второй стрельбы!
13:30 Джима не закрывает ещё одну мишень. У неё полторы минуты отставания на финальном круге от текущих лидеров.
13:27 У Меркушиной ноль на четвёртой стрельбе, а у Бех - два досадных промаха на первой. Бех уходит на второй для себя круг 57-й. Меркушина уходит на последний круг пока восьмой. К слову, четвёртую стрельбу провели одиннадцать биатлонисток. Пока никто из них не настрелял меньше трёх промахов в сумме.
13:24 Валентина Семеренко чётко работает на первой стрельбе! Она восемнадцатой возвращается в гонку с отставанием в 33 секунды.
13:21 Джима выбивает ещё один ноль! После третьей стрельбы она седьмая и отстаёт от теперь уже Хаузер (а не Нигматулиной) на 2 минуты и 5 секунд.
13:20 Россиянка Нигматулина внезапно захватила лидерство после третьего огневого рубежа. Она на этом этапе гонки единственная, кто ещё ни разу не промазала. Преимущество над ближайшей конкуренткой - 32 секунды над Тандреволл.
13:17 Меркушина наконец-то справилась с волнением и покидает третий огневой рубеж с нулём! На данный момент восьмой номер гонки выезжает на трассу десятой и с отставанием в три с половиной минуты. Также на трассу выехала ещё одна украинка: Екатерина Бех.
13:16 Ну и также посмотрим на лидеров после второй стрельбы.
13:14 Джима не допустила промахов на второй стрельбе. Первая чистая стрельба для Украины на новом Кубке мира. Юлия возвращается на трассу двенадцатой. 2 минуты и 14 секунд отставания от лидеров.Тем временем, на трассу вышла Валентина Семеренко.
13:10 Смотрим на положение дел на первой стрельбе прямо сейчас.
13:08 Меркушина не закрыла ещё одну мишень на второй стрельбе. Три с половиной минуты форы от лидеров.
13:05 Экхофф ещё раз промазала на стойке. 58 секунд отставания от Пройсс и, похоже, потеря надежд на первый подиум.
13:02 Эх, Джима также дважды мажет и возвращается на трассу четырнадцатой. А лидерство после первой стрельбы захватила Доротея Виррер.
13:00 А Джима на разгоне восьмая. 11 секунд от лидера. Впереди первая стрельба.
12:58 Два промаха у Меркушиной и из огневого рубежа она выходит с самым большим отставанием от лидера - 2 минуты и 46 секунд.
12:58 На первой стрельбе Экхофф дала один промах. Пройсс с нулём удерживает лидерство. Но за спиной Ханна Ёберг.
12:55 У Меркушиной один из худших разгонов. Она за полтора километра проигрывает лидеру уже 23 секунды.
12:53 Джима стартовала! Отметку 1.5 км прошли четыре биатлонистки. Лидерство захватила Пройсс, которая везёт Экхофф 3 секунды.
12:49 Анастасия Меркушина также вышла на старт! Через четыре минуты ждём Юлию Джиму.
12:45 Анна Мака открыла эту гонку!
12:30 А тем временем Дария Блашко выигрывает бронзу во второй спринтерской гонке на Кубке IBU в Идре. Поздравляем!
12:12 Последняя индивидуальная гонка прошлого сезона была на Чемпионате мира в Поклюке. Её выиграла Маркета Давидова. Следом финишировали Ханна Ёберг и Ингрид Тандреволл. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая при неплохой стрельбе (всего один промах на четырёх рубежах) тринадцатое место.
12:00 Коротко освежим в памяти результаты предыдущего сезона: общий зачёт Кубка мира выиграла норвежка Тирилль Экхофф. Второе место заняла её соотечественница Марта Олсбю Ройсланн. Топ-3 замкнула Франсиска Пройсс.
11:40 Всем привет и добро пожаловать на первую текстовую трансляцию нового биатлонного сезона! Мы стартуем там, где финишировал предыдущий сезон - в Эстерсунде. До старта гонки осталось чуть больше часа!
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