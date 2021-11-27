Семеренко финиширует в топ-20 в первой гонке сезона. Как это было

UA-Футбол следит за первым этапом Кубка мира по биатлону, который на этих выходных стартует в шведском Ёстерсунде. Дебютной гонкой турнира станет индивидуальная гонка у женщин. Старт события в 12:45 по киевскому времени. Следить за этой гонкой вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Стартовые позиции украинок:

8. Анастасия Меркушина

17. Юлия Джима

59. Валентина Семеренко

65. Екатерина Бех

104. Ирина Петренко

Женская индивидуальная гонка в Эстерсунде. Онлайн

14:30 Итоговые топ-20 индивидуальной гонки в Эстерсунде. Места украинок: Валя Семеренко - 17-я, Джима - 22-я, Меркушина - 71-я, Бех - 107-я.

14:25 Джима всё-таки выпадает из топ-20. Семеренко пока удерживает семнадцатую строчку. Давидова, Хаузер, Херрманн, Алимбекава, Нигматулина займут пять первых позиций по итогам гонки.

14:20 Калкенберг финиширует седьмой с одним промахом и отодвигает Семеренко уже на пятнадцатую строчку, а Джиму - на двадцатую.

14:15 Титанических перестановок в топ-20, ясно, уже не будет. Мы сейчас в ожидании, когда до финиша доедут оставшиеся участники гонки, чтобы сообщить вам итоговые места украинок. Пока гонку закончили только 87 из 112.

14:08 Все биатлонистки прошли третий огневой рубеж. Думаю, можно подводить определённые итоги. Сперва общие впечатления: Валя Семеренко смогла сегодня приятно удивить, однако так же неприятно разочаровала последним выстрелом в гонке, допустив промах. Юлию Джиму два выстрела в молоко подвела первая стрельба, после чего один из наших лидеров выровнялась и провела в целом неплохую гонку. Меркушина стреляла быстро, но трижды промазала, да и ход как обычно очень сильно подвёл: аж шесть минут отставания от лидера. Екатерина Бех этап может занести себе в актив только с точки зрения опыта, но не результата - семь промахов и практически десять минут отставания. У неё будет место вне топ-100. Ирина Петренко сегодня не вышла на старт из-за проблем со здоровьем.

14:03 Ещё раз смотрим на топ-20 после финиша. Радует видеть сразу двух украинок среди лучших.

14:00 Вали Семеренко немного не хватило на последний круг. Она финиширует двенадцатой. Что ж, не так и плохо, если взять ожидания. Но развитие событий побуждало думать о лучшем.

13:57 Бех продолжает удерживать предпоследнее место и после четвёртой стрельбы. У Екатерины семь промахов.

13:52 Валя Семеренко мажет последним, 20-м, патроном! Как так? Как?! Валентина седьмая на старте последнего круга.

13:50 Вот как выглядит топ-20 на финише прямо сейчас.

13:48 Давидова пересекла финишный створ первой. Минута и 17 секунд преимущества у неё над Хаузер. Хорошая заявка на победу.

13:46 У Бех аж три промаха на третьей стрельбе. Она предпоследней выходит на трассу.

13:43 Валя Семеренко делает третий ноль! Она на промежуточном четвёртом месте после третьей стрельбы! Минута 13 до Давидовой и 20 секунд до третьей Нигматулиной!

13:39 Маркета Давидова сделала большую заявку на победе в гонке! Чешка с четырьмя нулями уезжает на последний круг с преимуществом в 79 секунд над ближайшей конкуренткой!

13:38 Джима уже также пересекла финишную черту. Её текущее место седьмое.

13:37 Бех не закрыла ещё одну мишень на втором этапе и возвращается на трассу 59-й.

13:33 Коротко о лидерах на каждом этапе гонки прямо сейчас. Стрельба 1 - Виррер, Стрельба 2 - Давидова, Стрельба 3 - Давидова, Стрельба 4 - Хаузер, Финиш - Тандреволл. Меркушина, кстати, также докатила до финиша - она восьмая. А Валентина Семеренко делает второй ноль после второй стрельбы!

13:30 Джима не закрывает ещё одну мишень. У неё полторы минуты отставания на финальном круге от текущих лидеров.

13:27 У Меркушиной ноль на четвёртой стрельбе, а у Бех - два досадных промаха на первой. Бех уходит на второй для себя круг 57-й. Меркушина уходит на последний круг пока восьмой. К слову, четвёртую стрельбу провели одиннадцать биатлонисток. Пока никто из них не настрелял меньше трёх промахов в сумме.

13:24 Валентина Семеренко чётко работает на первой стрельбе! Она восемнадцатой возвращается в гонку с отставанием в 33 секунды.

13:21 Джима выбивает ещё один ноль! После третьей стрельбы она седьмая и отстаёт от теперь уже Хаузер (а не Нигматулиной) на 2 минуты и 5 секунд.

13:20 Россиянка Нигматулина внезапно захватила лидерство после третьего огневого рубежа. Она на этом этапе гонки единственная, кто ещё ни разу не промазала. Преимущество над ближайшей конкуренткой - 32 секунды над Тандреволл.

13:17 Меркушина наконец-то справилась с волнением и покидает третий огневой рубеж с нулём! На данный момент восьмой номер гонки выезжает на трассу десятой и с отставанием в три с половиной минуты. Также на трассу выехала ещё одна украинка: Екатерина Бех.

13:16 Ну и также посмотрим на лидеров после второй стрельбы.

13:14 Джима не допустила промахов на второй стрельбе. Первая чистая стрельба для Украины на новом Кубке мира. Юлия возвращается на трассу двенадцатой. 2 минуты и 14 секунд отставания от лидеров.Тем временем, на трассу вышла Валентина Семеренко.

13:10 Смотрим на положение дел на первой стрельбе прямо сейчас.

13:08 Меркушина не закрыла ещё одну мишень на второй стрельбе. Три с половиной минуты форы от лидеров.

13:05 Экхофф ещё раз промазала на стойке. 58 секунд отставания от Пройсс и, похоже, потеря надежд на первый подиум.

13:02 Эх, Джима также дважды мажет и возвращается на трассу четырнадцатой. А лидерство после первой стрельбы захватила Доротея Виррер.

13:00 А Джима на разгоне восьмая. 11 секунд от лидера. Впереди первая стрельба.

12:58 Два промаха у Меркушиной и из огневого рубежа она выходит с самым большим отставанием от лидера - 2 минуты и 46 секунд.

12:58 На первой стрельбе Экхофф дала один промах. Пройсс с нулём удерживает лидерство. Но за спиной Ханна Ёберг.

12:55 У Меркушиной один из худших разгонов. Она за полтора километра проигрывает лидеру уже 23 секунды.

12:53 Джима стартовала! Отметку 1.5 км прошли четыре биатлонистки. Лидерство захватила Пройсс, которая везёт Экхофф 3 секунды.

12:49 Анастасия Меркушина также вышла на старт! Через четыре минуты ждём Юлию Джиму.

12:45 Анна Мака открыла эту гонку!

12:30 А тем временем Дария Блашко выигрывает бронзу во второй спринтерской гонке на Кубке IBU в Идре. Поздравляем!

12:12 Последняя индивидуальная гонка прошлого сезона была на Чемпионате мира в Поклюке. Её выиграла Маркета Давидова. Следом финишировали Ханна Ёберг и Ингрид Тандреволл. Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая при неплохой стрельбе (всего один промах на четырёх рубежах) тринадцатое место.

12:00 Коротко освежим в памяти результаты предыдущего сезона: общий зачёт Кубка мира выиграла норвежка Тирилль Экхофф. Второе место заняла её соотечественница Марта Олсбю Ройсланн. Топ-3 замкнула Франсиска Пройсс.

11:40 Всем привет и добро пожаловать на первую текстовую трансляцию нового биатлонного сезона! Мы стартуем там, где финишировал предыдущий сезон - в Эстерсунде. До старта гонки осталось чуть больше часа!