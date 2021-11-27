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Пидручный рассказал об особенностях подготовки к сезону 2021/2022
Внесли определенные коррективы
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал об изменениях, которые он сделал во время подготовки к сезону 2021/2022. Его слова цитирует Sport24:
"Прошлый сезон показал мне, что занятия с психологом не будут лишними и нужно попробовать. Есть определенные проблемы, поэтому я подумал, что стоит в этом сезоне заниматься со специалистом. Что касается того, помогает это или нет, сложно сказать. Думаю, что уже есть определенные положительные шаги. Весной точно можно будет сказать, на сколько это было удачное решение.
Первые несколько этапов (в прошлом сезоне) не ощущалась атмосфера Кубков мира и столь больших соревнований. С другой стороны, уже привыкли, что никого нет, не столь шумно. Но особенно мне комфортнее и эмоциональнее бежать, когда есть много болельщиков, особенно наших. Чувствуется праздничное настроение соревнований.
Когда болельщики поддерживают тебя на трассе и с трибун, это очень мотивирует. Такой своеобразный толчок, когда ты из последних сил борешься на дистанции, и кто-то тебя подгоняет, сразу открываются резервы и пытаешься улучшить результат" – сказал он.
Напомним, что уже сегодня
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