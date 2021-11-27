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Идре. Спринт. Дарья Блашко приносит Украине еще одну медаль Кубка IBU

Биатлон
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Снова бронза от Даши

Идре. Спринт. Дарья Блашко приносит Украине еще одну медаль Кубка IBU

UA-Футбол
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Сегодня, 27 ноября, в шведском Идре состоялась вторая женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU 2021/2022.

Победу одержала опытная немецкая спортсменка Франциска Хильдебранд, серебро у представительницы Франции Каролин Коломбо. Бронзовые междали завоевали сразу две биатлонистки: украинка Дарья Блашко и швейцарка Ирэн Кадуриш.

Швеция. Идре. Кубок IBU 2021/202

Спринт

Женщины

3. Дарья Блашко (0+0) (+35,3)

9. Ольга Абрамова (0+0) (+44,0)

24. Анна Кривонос (0+0) (+1.30,1)

50. Надежда Белкина (2+0) (+2.10,7)

58. Анастасия Рассказова (0+0) (+2.31,9)

Напомним, что в первой гонке сезона Дарья Блашко завоевала бронзовую награду.

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В статье: Дарья Блашко Кубок IBU
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