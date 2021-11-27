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Идре. Спринт. Дарья Блашко приносит Украине еще одну медаль Кубка IBU
Снова бронза от Даши
Сегодня, 27 ноября, в шведском Идре состоялась вторая женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU 2021/2022.
Победу одержала опытная немецкая спортсменка Франциска Хильдебранд, серебро у представительницы Франции Каролин Коломбо. Бронзовые междали завоевали сразу две биатлонистки: украинка Дарья Блашко и швейцарка Ирэн Кадуриш.
Швеция. Идре. Кубок IBU 2021/202
Спринт
Женщины
3. Дарья Блашко (0+0) (+35,3)
9. Ольга Абрамова (0+0) (+44,0)
24. Анна Кривонос (0+0) (+1.30,1)
50. Надежда Белкина (2+0) (+2.10,7)
58. Анастасия Рассказова (0+0) (+2.31,9)
Напомним, что в первой гонке сезона Дарья Блашко
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