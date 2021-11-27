Урош Велепец прокомментировал результаты индивидуальной гонки у женщин

Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал результаты женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира 2021/2022 в шведском Эстерсунде. Его слова цитирует Суспільне:

"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу две минуты штрафа… Но боролись до конца.

Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, что позволяет бороться за самые высокие места. Но все же хорошая гонка.

У Юли хороший ход: она с 18 графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.

Насте после простуды просто трудно бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.

Но стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне" – сказал он.