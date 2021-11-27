Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Урош Велепец прокомментировал результаты индивидуальной гонки у женщин
Комментарий главного тренера
https://www.biathlon.com.ua
Главный тренер сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал
"Я считаю, что это нервы перед первым серьезным стартом. В Шушене были все такие старты хорошие, там закрывали нули. А тут начали три девушки с двух промахов. При этом практически можно заканчивать гонку в индивидуалке. Сразу две минуты штрафа… Но боролись до конца.
Я рад за Валю, что справилась. Просто ногами еще не в такой форме, что позволяет бороться за самые высокие места. Но все же хорошая гонка.
У Юли хороший ход: она с 18 графиком показала, что находится на уровне конца сезона прошлого года и может бороться с хорошей стрельбой за высокие места в каждой гонке. Сегодня, с одним промахом меньше, была бы восьмой-девятой. Это дает хорошие надежды.
Насте после простуды просто трудно бежать. Но все равно надеялись, что может закрыть четыре нуля, но стрельба не пошла. А бег такой, как был раньше.
Но стрельба – это самое важное в индивидуалке. Кто закрывает все – тот и выигрывает. А мы сегодня все, кроме Вали, стреляли не на уровне" – сказал он.
Напомним, что ранее Велепец
Популярное сейчас
- УЕФА официально установила дату матча отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина
- Бывший тренер сборной Польши: Мы хотели попасть в Россию
- Жребий для Украины, очередное поражение Мариуполя. Главные новости за 26 ноября
- Стало известно, какой телеканал покажет в Украине гонки Кубка мира по биатлону
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО