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Эстерсунд 2021. Лагрейд побеждает в индивидуальной гонке, Дудченко – лучший среди украинцев
Результаты мужской индивидуалки
Сегодня, 27 ноября, в шведском Эстерсунде мужской индивидуальной гонкой продолжился первый этап Кубка мира 2021/2022.
Победу в заезде одержал норвежец Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Тарье Бьо, а ТОП-3 замкнул француз Симон Дестье.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших спортсменов стал Антон Дудченко, с тремя промахами ставший в итоге 24-м.
Эстурсунд. Кубок мира 2021/2022
Индивидуальная гонка
Мужчины
24. Антон Дудченко (2+1+0+0) (+3.32,4)
28. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) (+3.44,0)
41. Денис Насыко (0+1+0+1) (+4.37,2)
52. Богдан Цымбал (1+1+0+1) (+5.10,0)
76. Андрей Доценко (0+1+0+2) (+7.05,0)
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