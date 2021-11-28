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Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде мне не хотелось бы пропускать индивидуальную гонку

Биатлон
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Настоящий капитан

Дмитрий Пидручный: На Олимпиаде мне не хотелось бы пропускать индивидуальную гонку

UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал планы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Его слова цитирует Sport24:

"Есть такая информация, что в этот период всегда очень холодно, большая влажность, а на стрельбище сильный ветер. Это все, что мы знаем.

На Олимпиаде мне бы не хотелось пропускать индивидуальную гонку. На Играх она будет первой из личных стартов, поэтому ее пропуск может оказать очень негативное влияние на попадание в масс-старт.

На Олимпиаде нужно использовать каждый шанс" – сказал он.

Результаты мужской индивидуальной гонки

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