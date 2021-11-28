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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Эстерсунде. LIVE
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первого спринта сезона в Кубке мира 2021-2022 – в 12:00 по киевскому времени в Эстерсунде Швеция) женщины побегут гонку на 7,5 километра с двумя заездами на стрельбище.
Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
32. Вита Семеренко
37. Валя Семеренко
46. Юлия Джима
84. Елена Билосюк
98. Анастасия Меркушина
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13:13. Наш онлайн завершается. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!
13:11. Елена Билосюк заняла 24-е место и стала единственной украинкой в очковой зоне. Хорошо хоть, что на первом этапе Кубка мира нет гонки преследования.
Полные результаты спринта ищите на UA-Футбол в ближайшие минуты.
13:07. Смотрим на топ-10 спринта в Эстерсунде:
На подиуме Ханна Эберг, Анаиc Шевалье-Буше и Марте Олсбю-Ройселанд, а две белоруски в топ-5.
13:05. У Бех еще один промах
С двумя кругами штрафа и отсутствием скорости Екатерина идет 72-й.
13:02. Билосюк финишировала на 23-м месте
На последнем круге Елена улучшить свою позицию не смогла.
12:58. У Бех один промах на лежке
Екатерина идет на 74-м месте с мизерными шансами на очковую зону.
12:57. Билосюк ворвалась в топ-25!
С идеальной стрельбой Елена ушла на последний круг с 23-м графиком.
12:53. До финиша спринта еще достаточно времени, но уже очевидно, что гонку на домашней трассе в Эстерсунде забирает Ханна Эберг.
Шведка сегодня оформит седьмую победу в карьере и третью в этой дисциплине. Поздравляем!
Hanna Oeberg takes the lead in her home stadium and the Oestersund crowd is getting LOUD! ????????????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
Watch the Sprints in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/AGhpyKlkiF
12:50. Билосюк попадает на лежке
Но скорость на лыжне отсутствует – Елена только 36-я (+39,5).
12:45. 50 из 116 биатлонисток завершили спринт.
Сестры Семеренко и Джима не входят даже в топ-25, но еще есть надежда на Билосюк и Бех.
А топ-10 выглядит так:
12:39. Джима еще раз мажет на рубеже
С двумя промахами Юлия ушла на последний круг на скромном 35-м месте.
12:37. Ситуация на финише спринта:
Пока все идет к победе Ханны Оберг.
12:35. Валя Семеренко совершила четыре промаха на стойке
Об очках теперь можно забыть…
12:33. Марте Олсбю-Ройселанд не закрыла одну мишень на стойке – она проигрывает 12 секунд Ханне Эберг.
12:32. У Виты Семеренко промах на стойке
Украинка убежала на последний круг с 16-м графиком (+1:14.6).
12:31. Джима мажет на лежке
Юлия идет 34-й (+51,0).
12:29. Экхофф на стойке не закрыла еще две мишени и опустилась на 13-е место.
И еще раз смотрим на топ-10 после огневых рубежей:
12:26. Валя Семеренко – 5 из 5 на лежке!
Опытная украинка покинула стрельбище на 17-м месте (+32,4).
12:24. Вита Семеренко точна на лежке!
Украинка идет на 11-м месте с отставанием в 27,7 секунды.
12:22. Ханна Эберг на 1,8 секунды превзошла график Анаис Шевалье-Буше после стойки. А белоруска Анна Сола возглавила протокол спринта после лежки!
12:20. Экхофф уходит на круг штрафа – норвежка идет 11-й после лежки.
Промежуточное положение в топ-10:
12:18. Вот серьезный претендент на победу! Анаис Шевалье-Буше с идеальной стрельбой ушла на последний круг с 30-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы.
12:17. Вирер ушла на круг штрафа на стойке – скоростью сегодня итальянка не блещет, так что топ-10 ей не светит.
12:15. Давидова на лежке закрыла все мишени – чешка замыкает топ-4 с 10-секундным отставанием от Шевалье-Буше.
12:11. Все очень быстро меняется в спринте – вот уже на первое место вырвалась француженка Анаис Шевалье-Буше. Она улучшила график Вирер на 19 секунд!
12:09. В стартовой группе Бреза-Буше и Хаузер заработали по кругу штрафа, а Вирер закрывает 5 из 5 и выходит в лидеры!
12:05. Королевой спринта в прошлом сезоне стала Тириль Экхофф – норвежка выиграла семь коротких гонок, включая и чемпионат мира в Поклюке.
12:00. Гонка стартовала!
11:50. В статусе лидера Кубка мира сегодня стартует Маркета Давидова, которая накануне выиграла индивидуальную гонку.
First time in yellow - Marketa Davidova had a sparkling start in yesterday's Individual! Can she keep it going in today's sprint? ????????????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) November 28, 2021
Follow both sprints in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q ???? pic.twitter.com/5VsCOwRpBs
11:40. Добрый день! Ровно через 20 минут в Эстерсунде стартует женский спринт в рамках первого этапа Кубка мира! Оставайтесь с нами!
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