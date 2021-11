Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Эстерсунде. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию первого спринта сезона в Кубке мира 2021-2022 – в 12:00 по киевскому времени в Эстерсунде Швеция) женщины побегут гонку на 7,5 километра с двумя заездами на стрельбище.

Следить за главными событиями спринта при участии пятерых биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

32. Вита Семеренко

37. Валя Семеренко

46. Юлия Джима

84. Елена Билосюк

98. Анастасия Меркушина

Полный старт-лист спринта

13:13. Наш онлайн завершается. UA-Футбол благодарит за внимание. До новых встреч!

13:11. Елена Билосюк заняла 24-е место и стала единственной украинкой в очковой зоне. Хорошо хоть, что на первом этапе Кубка мира нет гонки преследования.

13:07. Смотрим на топ-10 спринта в Эстерсунде:

13:07. Смотрим на топ-10 спринта в Эстерсунде:

На подиуме Ханна Эберг, Анаиc Шевалье-Буше и Марте Олсбю-Ройселанд, а две белоруски в топ-5.

13:05. У Бех еще один промах

С двумя кругами штрафа и отсутствием скорости Екатерина идет 72-й.

13:02. Билосюк финишировала на 23-м месте

На последнем круге Елена улучшить свою позицию не смогла.

12:58. У Бех один промах на лежке

Екатерина идет на 74-м месте с мизерными шансами на очковую зону.

12:57. Билосюк ворвалась в топ-25!

С идеальной стрельбой Елена ушла на последний круг с 23-м графиком.

12:53. До финиша спринта еще достаточно времени, но уже очевидно, что гонку на домашней трассе в Эстерсунде забирает Ханна Эберг.

Шведка сегодня оформит седьмую победу в карьере и третью в этой дисциплине. Поздравляем!

12:50. Билосюк попадает на лежке

Но скорость на лыжне отсутствует – Елена только 36-я (+39,5).

12:45. 50 из 116 биатлонисток завершили спринт.

Сестры Семеренко и Джима не входят даже в топ-25, но еще есть надежда на Билосюк и Бех.

А топ-10 выглядит так:

12:39. Джима еще раз мажет на рубеже

С двумя промахами Юлия ушла на последний круг на скромном 35-м месте.

12:37. Ситуация на финише спринта:

Пока все идет к победе Ханны Оберг.

12:35. Валя Семеренко совершила четыре промаха на стойке

Об очках теперь можно забыть…

12:33. Марте Олсбю-Ройселанд не закрыла одну мишень на стойке – она проигрывает 12 секунд Ханне Эберг.

12:32. У Виты Семеренко промах на стойке

Украинка убежала на последний круг с 16-м графиком (+1:14.6).

12:31. Джима мажет на лежке

Юлия идет 34-й (+51,0).

12:29. Экхофф на стойке не закрыла еще две мишени и опустилась на 13-е место.

И еще раз смотрим на топ-10 после огневых рубежей:

12:26. Валя Семеренко – 5 из 5 на лежке!

Опытная украинка покинула стрельбище на 17-м месте (+32,4).

12:24. Вита Семеренко точна на лежке!

Украинка идет на 11-м месте с отставанием в 27,7 секунды.

12:22. Ханна Эберг на 1,8 секунды превзошла график Анаис Шевалье-Буше после стойки. А белоруска Анна Сола возглавила протокол спринта после лежки!

12:20. Экхофф уходит на круг штрафа – норвежка идет 11-й после лежки.

Промежуточное положение в топ-10:

12:18. Вот серьезный претендент на победу! Анаис Шевалье-Буше с идеальной стрельбой ушла на последний круг с 30-секундным отрывом от ближайшей преследовательницы.

12:17. Вирер ушла на круг штрафа на стойке – скоростью сегодня итальянка не блещет, так что топ-10 ей не светит.

12:15. Давидова на лежке закрыла все мишени – чешка замыкает топ-4 с 10-секундным отставанием от Шевалье-Буше.

12:11. Все очень быстро меняется в спринте – вот уже на первое место вырвалась француженка Анаис Шевалье-Буше. Она улучшила график Вирер на 19 секунд!

12:09. В стартовой группе Бреза-Буше и Хаузер заработали по кругу штрафа, а Вирер закрывает 5 из 5 и выходит в лидеры!

12:05. Королевой спринта в прошлом сезоне стала Тириль Экхофф – норвежка выиграла семь коротких гонок, включая и чемпионат мира в Поклюке.

12:00. Гонка стартовала!

11:50. В статусе лидера Кубка мира сегодня стартует Маркета Давидова, которая накануне выиграла индивидуальную гонку.

