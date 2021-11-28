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Кубок IBU. Три украинки – в ТОП 25 гонки преследования в Идре

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Кубок IBU. Три украинки – в ТОП 25 гонки преследования в Идре

IBU

UA-Футбол
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Сегодня, 28 ноября, состоялась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка IBU 2021/2022.

Победу в заезде одержала представительница Германии Франциска Хильдербанд, серебро у россиянки Евгении Буртасовой, а ТОП-3 замкнула французская спортсменка Паула Ботет.

Что касается украинок, то лучшей среди наших стала Ольга Абрамова, сумевшая финишировать на 15 позиции.

Кубок IBU 2021/2022. Идре

Гонка преследования

Женщины

15. Ольга Абрамова (0+1+0+1) (+1.43,2)

22. Дарья Блашко (1+1+0+1) (+3.25,7)

24. Анна Кривонос (0+0+0+1) (+2.40,0)

48. Надежда Белкина (1+1+1+1) (+5.05,3)

54. Анастасия Рассказова (2+0+1+0) (+5.56,5)

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В статье: Кубок IBU
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