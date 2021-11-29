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Дудченко и Пидручный – в топ-25 личного зачета Кубка мира после первого этапа
У женщин ситуация похуже
Кубок мира 2021-2022. Мужчины. Топ-5 личного зачета:
1. Симон Дестье (Франция) – 88 очков
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 88
3. Тарье Бё (Норвегия) – 83
4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) – 78
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 72
…
22. Антон Дудченко (Украина) – 34
23. Дмитрий Пидручный (Украина) – 33
Кубок мира 2021-2022. Женщины. Топ-5 личного зачета:
1. Маркета Давидова (Чехия) – 86
2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 86
3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) – 79
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 74
5. Дениз Херрманн (Германия) – 64
…
32. Валя Семеренко (Украина) – 24
37. Юлия Джима (Украина) – 19
40. Елена Билосюк (Украина) – 17
Полный рейтинг Кубка мира 2021-2022
Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.
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