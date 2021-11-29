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Дудченко и Пидручный – в топ-25 личного зачета Кубка мира после первого этапа

Биатлон
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У женщин ситуация похуже

Дудченко и Пидручный – в топ-25 личного зачета Кубка мира после первого этапа

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Кубок мира 2021-2022. Мужчины. Топ-5 личного зачета:

1. Симон Дестье (Франция) – 88 очков

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 88

3. Тарье Бё (Норвегия) – 83

4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) – 78

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 72

22. Антон Дудченко (Украина) – 34

23. Дмитрий Пидручный (Украина) – 33

Кубок мира 2021-2022. Женщины. Топ-5 личного зачета:

1. Маркета Давидова (Чехия) – 86

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 86

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия) – 79

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 74

5. Дениз Херрманн (Германия) – 64

32. Валя Семеренко (Украина) – 24

37. Юлия Джима (Украина) – 19

40. Елена Билосюк (Украина) – 17

Полный рейтинг Кубка мира 2021-2022

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

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В статье: Дмитрий Пидручный Антон Дудченко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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