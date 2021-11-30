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Блашко выступит на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде
Биатлонистка возвращается в основной состав
Дарья Блашко отправилась на второй этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.
В основе сборной Украины натурализованная белоруска заменит Ирину Петренко и Екатерину Бех. Обе биатлонистки продолжат сезон в Кубке IBU.
Блашко на первом этапе Кубка IBU в Идре завоевала две бронзовых награды в спринтерских гонках.
Полный состав сборной Украины на втором этапе Кубка мира после всех кадровых перестановок выглядит так – Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.
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