Блашко выступит на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Дарья Блашко отправилась на второй этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

В основе сборной Украины натурализованная белоруска заменит Ирину Петренко и Екатерину Бех. Обе биатлонистки продолжат сезон в Кубке IBU.

Блашко на первом этапе Кубка IBU в Идре завоевала две бронзовых награды в спринтерских гонках.

Полный состав сборной Украины на втором этапе Кубка мира после всех кадровых перестановок выглядит так – Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.