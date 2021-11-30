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Блашко выступит на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Биатлон
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Биатлонистка возвращается в основной состав

Блашко выступит на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде

Новина українською

Дарья Блашко отправилась на второй этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря.

В основе сборной Украины натурализованная белоруска заменит Ирину Петренко и Екатерину Бех. Обе биатлонистки продолжат сезон в Кубке IBU.

Блашко на первом этапе Кубка IBU в Идре завоевала две бронзовых награды в спринтерских гонках.

Полный состав сборной Украины на втором этапе Кубка мира после всех кадровых перестановок выглядит так – Юлия Джима, Елена Билосюк, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

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В статье: Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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Источник:
Xsport.ua

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