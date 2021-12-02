  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинка Петренко взяла серебро в гонке Кубка IBU
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинка Петренко взяла серебро в гонке Кубка IBU

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Блестящая гонка от украинки

Украинка Петренко взяла серебро в гонке Кубка IBU

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Ирина Петренко в квалификации суперспринта показала лишь 17-й результат, но в основной гонке на четырех огневых рубежах допустила лишь один промах и включилась в борьбу за медаль.

Более того, Петренко на последнем круге обошла россиянку Анастасию Шевченко и едва ли не настигла победительницу гонки Линду Цингерле из Италии, которой в итоговом протоколе проиграла лишь 0,8 секунды.

Ирина Петренко завоевала пятую личную награду на уровне Кубка IBU – теперь на счету украинки два золота, два серебра и одна бронза.

Кубок IBU. Шушен. Женщины. Результаты финала суперспринта:

1. Линда Цингерле (Италия, 0+0+2+0) 23:23,4

2. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+0) +0,8

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0+1+1) +1,4

...

14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9

28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Кубок IBU Ирина Петренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...