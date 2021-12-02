Украинка Петренко взяла серебро в гонке Кубка IBU

Ирина Петренко в квалификации суперспринта показала лишь 17-й результат, но в основной гонке на четырех огневых рубежах допустила лишь один промах и включилась в борьбу за медаль.

Более того, Петренко на последнем круге обошла россиянку Анастасию Шевченко и едва ли не настигла победительницу гонки Линду Цингерле из Италии, которой в итоговом протоколе проиграла лишь 0,8 секунды.

Ирина Петренко завоевала пятую личную награду на уровне Кубка IBU – теперь на счету украинки два золота, два серебра и одна бронза.

Кубок IBU. Шушен. Женщины. Результаты финала суперспринта:

1. Линда Цингерле (Италия, 0+0+2+0) 23:23,4

2. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+0) +0,8

3. Анастасия Шевченко (Россия, 0+0+1+1) +1,4

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14. Анна Кривонос (0+0+1+1) +40,9

28. Анастасия Рассказова (2+1+3+0) +2:37,0