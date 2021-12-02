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Кубок мира: Билосюк и Пидручный первыми стартуют в спринте в Эстерсунде

Биатлон
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Второй этап Кубка мира 2021-2022 начинается уже сегодня

Кубок мира: Билосюк и Пидручный первыми стартуют в спринте в Эстерсунде

Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые листы спринтерских гонок в Эстерсунде.

Украина выставила на гонку по пятерых спортсменов.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

8. Елена Билосюк

18. Юлия Джима

49. Вита Семеренко

93. Валя Семеренко

113. Дарья Блашко

Полный старт-лист гонки (начало в 14:45)

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

8. Дмитрий Пидручный

44. Артем Прима

59. Антон Дудченко

91. Богдан Цымбал

112. Тарас Лесюк

Полный старт-лист гонки (начало в 17:30)

В первом спринте сезона в Эстерсунде лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с идеальной стрельбой занял 21-е место.

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В статье: Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2021-2022
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