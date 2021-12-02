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Кубок мира: Билосюк и Пидручный первыми стартуют в спринте в Эстерсунде
Второй этап Кубка мира 2021-2022 начинается уже сегодня
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовые листы спринтерских гонок в Эстерсунде.
Украина выставила на гонку по пятерых спортсменов.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
8. Елена Билосюк
18. Юлия Джима
49. Вита Семеренко
93. Валя Семеренко
113. Дарья Блашко
Полный старт-лист гонки (начало в 14:45)
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
8. Дмитрий Пидручный
44. Артем Прима
59. Антон Дудченко
91. Богдан Цымбал
112. Тарас Лесюк
Полный старт-лист гонки (начало в 17:30)
В первом спринте сезона в Эстерсунде лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с идеальной стрельбой занял 21-е место.
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