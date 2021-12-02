Пять украинок в женском спринте: текстовая трансляция стартовой гонки второго этапа Кубка мира

Сегодня в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой станет спринт у женщин на 7.5 км. Следить за дисциплиной вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Начало в 14:45 по Киеву. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Вашему вниманию состав украинской команды на гонку. Отметим, что для Блашко это дебютная гонка на КМ в этом сезоне. Анастасия Меркушина из-за проблем с здоровьем гонку пропускает.

8. Елена Билосюк

18. Юлия Джима

49. Вита Семеренко

93. Валя Семеренко

113. Дарья Блашко

Женский спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция

13:45. UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. До гонки осталось ровно час. Болеем за наших!!!