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Пять украинок в женском спринте: текстовая трансляция стартовой гонки второго этапа Кубка мира
На старт выйдут пять украинок
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Сегодня в шведском Эстерсунде стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой станет спринт у женщин на 7.5 км. Следить за дисциплиной вы можете в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Начало в 14:45 по Киеву. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Вашему вниманию состав украинской команды на гонку. Отметим, что для Блашко это дебютная гонка на КМ в этом сезоне. Анастасия Меркушина из-за проблем с здоровьем гонку пропускает.
8. Елена Билосюк
18. Юлия Джима
49. Вита Семеренко
93. Валя Семеренко
113. Дарья Блашко
Женский спринт в Эстерсунде: текстовая трансляция
13:45. UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями женского спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде. До гонки осталось ровно час. Болеем за наших!!!
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