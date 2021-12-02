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Эстерсунд-2021. Пидручный и Дудченко показали лучший результат в спринте среди украинцев
Себастьян Самуэльссон выиграл спринт
В Эстерсунде завершилась мужская спринтерская гонка в второго этапа Кубка мира по биатлону.
Лучшее время в составе сборной Украины показал Дмитрий Пидручный. Антон Дудченко финишировал на 44 месте, остальные наши спортсмены не смогли квалифицироваться в гонку преследования.
Победу в спринте одержал швед Себастьян Самуэльссон.
Кубок мира. Эстерсунд
1. Себастьян Самуэльссон (1+0) 22:58,7
2. Эмильен Жаклен (0+1) +18,0
3. Кантен Фийон Майе (0+1) +21,5
...
23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2
44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
76. Артем Прима (0+1) +2:37,1
93. Богдан Цымбал (2+1) +3:07,2
93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2
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