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Эстерсунд-2021. Пидручный и Дудченко показали лучший результат в спринте среди украинцев

Биатлон
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Себастьян Самуэльссон выиграл спринт

Эстерсунд-2021. Пидручный и Дудченко показали лучший результат в спринте среди украинцев

Новина українською

В Эстерсунде завершилась мужская спринтерская гонка в второго этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшее время в составе сборной Украины показал Дмитрий Пидручный. Антон Дудченко финишировал на 44 месте, остальные наши спортсмены не смогли квалифицироваться в гонку преследования.

Победу в спринте одержал швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира. Эстерсунд

1. Себастьян Самуэльссон (1+0) 22:58,7

2. Эмильен Жаклен (0+1) +18,0

3. Кантен Фийон Майе (0+1) +21,5
...
23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2
44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1
76. Артем Прима (0+1) +2:37,1
93. Богдан Цымбал (2+1) +3:07,2
93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2

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В статье: Дмитрий Пидручный Антон Дудченко
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