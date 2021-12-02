Эстерсунд-2021. Пидручный и Дудченко показали лучший результат в спринте среди украинцев

В Эстерсунде завершилась мужская спринтерская гонка в второго этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшее время в составе сборной Украины показал Дмитрий Пидручный. Антон Дудченко финишировал на 44 месте, остальные наши спортсмены не смогли квалифицироваться в гонку преследования.

Победу в спринте одержал швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира. Эстерсунд

1. Себастьян Самуэльссон (1+0) 22:58,7

2. Эмильен Жаклен (0+1) +18,0

3. Кантен Фийон Майе (0+1) +21,5

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23. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:19,2

44. Антон Дудченко (1+1) +1:53,1

76. Артем Прима (0+1) +2:37,1

93. Богдан Цымбал (2+1) +3:07,2

93. Тарас Лесюк (0+1) +3:07,2