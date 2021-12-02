Пидручный: Думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде:

– Дмитрий, не удается пока сработать на "ноль". Можешь объяснить, почему?

- Так получилось – допустил ошибку (улыбается). Думаю, немного рано нажал, но посмотрю по анализу гонки, где был промах: я отметил, что он ушел на "десятый"-"одиннадцатый" час. Сегодня очень холодно, на стрельбе пальцы не то что совсем замерзли, но было не очень комфортно – спусковой крючок было тяжело ощущать, поэтому немного сложно было контролировать выстрел.

– Сегодня тебе снова удалось грамотно распределить силы, чтобы с каждым кругом все прибавлять и прибавлять.

– Как я уже и говорил в прошлый раз, я часто так бегу, что с каждым кругом добавляю, а на последнем выдаю весь запас сил, который есть. Сегодня, в общем-то, тоже так получилось. Бежалось лучше, чем во время предыдущих гонок. Думаю, что с каждым стартом набираю все большую скорость. Надеюсь, что сегодня с одним промахом буду немного выше, чем в прошлой гонке с нулем (улыбается).

– На эстафету можем надеяться, что ты будешь в еще лучшей форме?

– Думаю, да. На трассе я себя чувствую хорошо: есть силы, желание, но по объективным причинам мне не удалось набрать нужную форму в начале сезона, поэтому пока еще не хватает скорости. Но недавно в интервью сказал Легрейд: "Французам и шведам, наверное, забыли сказать, что Олимпийские Игры не в декабре, а в феврале". Поэтому, думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму (смеется)