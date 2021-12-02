  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный: Думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный: Думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонист прокомментировал результаты спринта

Пидручный: Думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде:

– Дмитрий, не удается пока сработать на "ноль". Можешь объяснить, почему?

- Так получилось – допустил ошибку (улыбается). Думаю, немного рано нажал, но посмотрю по анализу гонки, где был промах: я отметил, что он ушел на "десятый"-"одиннадцатый" час. Сегодня очень холодно, на стрельбе пальцы не то что совсем замерзли, но было не очень комфортно – спусковой крючок было тяжело ощущать, поэтому немного сложно было контролировать выстрел.

– Сегодня тебе снова удалось грамотно распределить силы, чтобы с каждым кругом все прибавлять и прибавлять.

– Как я уже и говорил в прошлый раз, я часто так бегу, что с каждым кругом добавляю, а на последнем выдаю весь запас сил, который есть. Сегодня, в общем-то, тоже так получилось. Бежалось лучше, чем во время предыдущих гонок. Думаю, что с каждым стартом набираю все большую скорость. Надеюсь, что сегодня с одним промахом буду немного выше, чем в прошлой гонке с нулем (улыбается).

– На эстафету можем надеяться, что ты будешь в еще лучшей форме?

– Думаю, да. На трассе я себя чувствую хорошо: есть силы, желание, но по объективным причинам мне не удалось набрать нужную форму в начале сезона, поэтому пока еще не хватает скорости. Но недавно в интервью сказал Легрейд: "Французам и шведам, наверное, забыли сказать, что Олимпийские Игры не в декабре, а в феврале". Поэтому, думаю, к февралю я наберу свою оптимальную форму (смеется)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...