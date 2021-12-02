Антон Дудченко: Есть еще над чем работать

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился впечатлениями от своего выступления в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (44-е место):

- Антон, сегодня во время гонки было достаточно холодно. Как чувствовал себя по сравнению с первым спринтом?

– Во время гонки я не замерз, было достаточно комфортно. Оделся немного теплее, чем на прошлые старты, но какого-то дискомфорта я не испытывал.

- Как в целом оценишь это выступление?

- Если смотреть по дистанции, то можно было бороться, но, конечно, есть еще над чем работать. А вот две ошибки на рубеже для сегодняшнего спринта – очень много, поскольку во время стрельбы не было ветра.

- На дистанции удалось с кем-то поработать, за кого зацепиться?

- На первом круге я пересекался с Тарьием Бе, пытался работать с ним, но на второй части круга он немного отъехал от меня.

– В целом своим физическим состоянием на первых этапах доволен?

- Да, доволен, потому что последняя часть подготовки была немного смазана из-за Covid, но тем состоянием в котором я подошел к первым этапам – вполне доволе.