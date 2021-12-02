  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Антон Дудченко: Есть еще над чем работать
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Антон Дудченко: Есть еще над чем работать

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонист считает, что некоторых ошибок можно было избежать

Антон Дудченко: Есть еще над чем работать

Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился впечатлениями от своего выступления в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (44-е место):

- Антон, сегодня во время гонки было достаточно холодно. Как чувствовал себя по сравнению с первым спринтом?

– Во время гонки я не замерз, было достаточно комфортно. Оделся немного теплее, чем на прошлые старты, но какого-то дискомфорта я не испытывал.

- Как в целом оценишь это выступление?

- Если смотреть по дистанции, то можно было бороться, но, конечно, есть еще над чем работать. А вот две ошибки на рубеже для сегодняшнего спринта – очень много, поскольку во время стрельбы не было ветра.

- На дистанции удалось с кем-то поработать, за кого зацепиться?

- На первом круге я пересекался с Тарьием Бе, пытался работать с ним, но на второй части круга он немного отъехал от меня.

– В целом своим физическим состоянием на первых этапах доволен?

- Да, доволен, потому что последняя часть подготовки была немного смазана из-за Covid, но тем состоянием в котором я подошел к первым этапам – вполне доволе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
biathlon.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...