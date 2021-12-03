  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинец Доценко занял 11-е место в спринте в Кубке IBU
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Доценко занял 11-е место в спринте в Кубке IBU

Биатлон
(1 голосов)

Победа досталась россиянину

Украинец Доценко занял 11-е место в спринте в Кубке IBU

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Андрей Доценко остановился в шаге от попадания в топ-10 в спринте на этапе Кубка IBU в Норвегии.

С идеальной стрельбой Доценко ушел на последний круг в топ-10, однако на лыжне защитить свою позицию не сумел.

Доценко в сезоне 2021-2022 успел выступить и в Кубке мира – на этапе в Эстерсунде украинец занял 76-е место в индивидуальной гонке и стал 88-м в спринте.

Вместе с Андреем Доценко в очковую зону спринта на этапе Кубка IBU попали Артем Тищенко и Виталий Труш.

Кубок IBU. Шушен. Мужчины. Результаты спринта

1. Антон Бабиков (Россия, 0+0) 24:32,28

2. Филип Андерсен (Норвегия, 1+0) +0,9

3. Хавард Богетвейт (Норвегия, 0+1) +9,8

...

11. Андрей Доценко (Украина, 0+0) +1:02,2

28. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +1:47,5

35. Виталий Труш (Украина, 1+1) +2:04,1

45. Денис Насыко (Украина, 0+3) +2:21,7

65. Андрей Орлык (Украина, 2+1) +3:10,3

68. Руслан Бригадир (Украина, 1+0) +3:15,8

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Кубок IBU Андрей Доценко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...