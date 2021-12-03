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Украинец Доценко занял 11-е место в спринте в Кубке IBU
Победа досталась россиянину
фото - biathlon.com.ua
Андрей Доценко остановился в шаге от попадания в топ-10 в спринте на этапе Кубка IBU в Норвегии.
С идеальной стрельбой Доценко ушел на последний круг в топ-10, однако на лыжне защитить свою позицию не сумел.
Доценко в сезоне 2021-2022 успел выступить и в Кубке мира – на этапе в Эстерсунде украинец занял 76-е место в индивидуальной гонке и стал 88-м в спринте.
Вместе с Андреем Доценко в очковую зону спринта на этапе Кубка IBU попали Артем Тищенко и Виталий Труш.
Кубок IBU. Шушен. Мужчины. Результаты спринта
1. Антон Бабиков (Россия, 0+0) 24:32,28
2. Филип Андерсен (Норвегия, 1+0) +0,9
3. Хавард Богетвейт (Норвегия, 0+1) +9,8
...
11. Андрей Доценко (Украина, 0+0) +1:02,2
28. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +1:47,5
35. Виталий Труш (Украина, 1+1) +2:04,1
45. Денис Насыко (Украина, 0+3) +2:21,7
65. Андрей Орлык (Украина, 2+1) +3:10,3
68. Руслан Бригадир (Украина, 1+0) +3:15,8
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