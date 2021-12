Две украинки бегут преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 14:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

19. Юлия Джима +1:00

60. Валя Семеренко +2:05

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:40. Первой в преследовании стартует лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер. Следом за ней на дистанцию отправятся Эльвира Эберг (+12,5) и Анна Сола (+14,4).

For the first time in her career, @OESVbiathlon's Lisa Hauser will be wearing the yellow bib today - can she carry it all the way to her home venue Hochfilzen next week? ????



Follow the Women Pursuit in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hRMSlZLpRj