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Две украинки бегут преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE

Биатлон
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Следите за Кубком мира по биатлону вместе с UA-Футбол!

Две украинки бегут преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 14:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

19. Юлия Джима +1:00

60. Валя Семеренко +2:05

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:40. Первой в преследовании стартует лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер. Следом за ней на дистанцию отправятся Эльвира Эберг (+12,5) и Анна Сола (+14,4).

13:30. Добрый день. На UA-Футбол стартует текстовая трансляция самой динамичной биатлонной дисциплины – ровно через 30 минут женщины побегут преследование на втором этапе Кубка мира. Оставайтесь с нами!

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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