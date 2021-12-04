Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две украинки бегут преследование на этапе Кубка мира в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки. LIVE
Следите за Кубком мира по биатлону вместе с UA-Футбол!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол приглашает на текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде – пасьют на 10 километров с четырьмя стрельбами начнется в 14:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями первой в сезоне гонки преследования вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
19. Юлия Джима +1:00
60. Валя Семеренко +2:05
Полный старт-лист гонки преследования
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
13:40. Первой в преследовании стартует лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер. Следом за ней на дистанцию отправятся Эльвира Эберг (+12,5) и Анна Сола (+14,4).
For the first time in her career, @OESVbiathlon's Lisa Hauser will be wearing the yellow bib today - can she carry it all the way to her home venue Hochfilzen next week? ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 4, 2021
Follow the Women Pursuit in Oestersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hRMSlZLpRj
13:30. Добрый день. На UA-Футбол стартует текстовая трансляция самой динамичной биатлонной дисциплины – ровно через 30 минут женщины побегут преследование на втором этапе Кубка мира. Оставайтесь с нами!
Популярное сейчас
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- Левандовский vs Холанд, веселый матч Барсы, Юве для Шевченко. Что смотреть на выходных
- Победа Шахтера, возможная аренда Супряги. Главные новости за 3 декабря
- Провальный старт этапа: две украинские биатлонистки не попали в гонку преследования. Как это было
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Новости по теме
- 18:47 Весь спорт Пидручный занял 23-е место в спринте в Эстерсунде: текстовая трансляция гонки Кубка мира. Как это было
- 15:59 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской спринт в Эстерсунде. Как это было
- 13:13 Весь спорт Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский спринт в Эстерсунде. Как это было