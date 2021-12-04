  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украинец Труш – в ТОП 10 масс старта на Кубке IBU в Шушене
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Труш – в ТОП 10 масс старта на Кубке IBU в Шушене

Биатлон
(1 голосов)

Хороший результат

Украинец Труш – в ТОП 10 масс старта на Кубке IBU в Шушене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Труш занял 9-е место в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка IBU 2021/2022 в Шушене (Норвегия).

Победу в заезде одержал россиянин Бабиков, серебро у местного биатлониста Бьйонтегора, а ТОП-3 замкнул француз Брутье.

Кубок IBU 2021/2022. Шушен

Масс старт

Мужчины

9. Виталий Труш (0+0+0+1) (+1.28,3)

22. Денис Насико (1+2+1+1) (+2.14,3)

26. Артем Тищенко (0+0+0+1) (+2.23,7)

43. Андрей Доценко (2+0+1+1) (+3.35,0)

В 14:30 начнется женский масс-старт, где Украину представят 5 спортсменок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Труш Кубок IBU
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...