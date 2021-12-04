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Украинец Труш – в ТОП 10 масс старта на Кубке IBU в Шушене
Хороший результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Труш занял 9-е место в гонке с массовым стартом на втором этапе Кубка IBU 2021/2022 в Шушене (Норвегия).
Победу в заезде одержал россиянин Бабиков, серебро у местного биатлониста Бьйонтегора, а ТОП-3 замкнул француз Брутье.
Кубок IBU 2021/2022. Шушен
Масс старт
Мужчины
9. Виталий Труш (0+0+0+1) (+1.28,3)
22. Денис Насико (1+2+1+1) (+2.14,3)
26. Артем Тищенко (0+0+0+1) (+2.23,7)
43. Андрей Доценко (2+0+1+1) (+3.35,0)
В 14:30 начнется женский масс-старт, где Украину представят 5 спортсменок.
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