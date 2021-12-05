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Эстерсунд 2021. У члена сборной Украины обнаружили коронавирус

Биатлон
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Эстерсунд 2021. У члена сборной Украины обнаружили коронавирус

biathlonworld.com

UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов сообщает, что среди членов делегации сборной Украины в Эстерсунде обнаружен коронавирус.

Отметим, что IBU проводит тесты на наличие COVID-19 у всех членов делегаций на этапах Кубка мира.

Два теста дали положительный результат, один из которых у члена сборной Украины.

Сообщается, что ни один спортсмен не сдал положительный тест.

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В статье: Кубок мира по биатлону
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