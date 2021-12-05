Эстерсунд 2021. Кристиансен побеждает в гонке преследования, Дудченко – в ТОП 20

Сегодня, 5 декабря, мужской гонкой преследования в шведском Эстерсунде завершился второй этап Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Ветле Кристиансен, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

Что касается украинцев, то лучше среди наших стал Антон Дудченко, который с одним промахом сумел финишировать на 19 позиции.

Кубок мира 2021/2022. Эстерсунд

Гонка преследования

Мужчины

19. Антон Дудченко (0+1+0+0) (+1.48,2)

32. Дмитрий Подручный (0+0+2+2) (+2.36,2)