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Эстерсунд 2021. Кристиансен побеждает в гонке преследования, Дудченко – в ТОП 20

Биатлон
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Результаты мужского персьюта

Эстерсунд 2021. Кристиансен побеждает в гонке преследования, Дудченко – в ТОП 20

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UA-Футбол
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Сегодня, 5 декабря, мужской гонкой преследования в шведском Эстерсунде завершился второй этап Кубка мира 2021/2022.

Победу в заезде одержал представитель Норвегии Ветле Кристиансен, серебро у шведа Себастьяна Самуэльсона, а бронза досталась французу Эмильену Жаклену.

Что касается украинцев, то лучше среди наших стал Антон Дудченко, который с одним промахом сумел финишировать на 19 позиции.

Кубок мира 2021/2022. Эстерсунд

Гонка преследования

Мужчины

19. Антон Дудченко (0+1+0+0) (+1.48,2)

32. Дмитрий Подручный (0+0+2+2) (+2.36,2)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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