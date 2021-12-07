Абрамова заменит Меркушину на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что Анастасия Меркушина из-за проблем со здоровьем вынуждена вернуться в Украину для дальнейшего лечения.

«У Насти обнаружилось воспаление верхних дыхательных путей. Поэтому она и бежала так в гонках», - сказал Брынзак.

Место Меркушиной на этапе Кубка мира в Хохфильцене займет Ольга Абрамова, которая в текущем сезоне дважды финишировала в топ-15 на этапах Кубка IBU.

Таким образом, в Хохфильцене Украину представят Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Ирина Петренко и Ольга Абрамова.

Третий этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря. В программе соревнований спринты, гонки преследования и эстафеты.