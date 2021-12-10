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Прима и Блашко первыми среди украинцев стартуют в спринте в Хохфильцене

Биатлон
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Австрия принимает третий этап Кубка мира по биатлону

Прима и Блашко первыми среди украинцев стартуют в спринте в Хохфильцене

Новина українською

Мужской спринт на 12,5 км с двумя стрельбами пройдет в 12:25 по киевскому времени.

Женская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами начнется в 15:15.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

15. Артем Прима

29. Антон Дудченко

33. Дмитрий Пидручный

86. Богдан Цымбал

117. Артем Тищенко

Полный старт-лист мужского спринта

Стартовые позиции украинских биатлонисток:

33. Дарья Блашко

42. Елена Билосюк

57. Юлия Джима

73. Ирина Петренко

104. Ольга Абрамова

Полный старт-лист женского спринта

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В статье: Артем Прима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2021-2022
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