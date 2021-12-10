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Прима и Блашко первыми среди украинцев стартуют в спринте в Хохфильцене
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Мужской спринт на 12,5 км с двумя стрельбами пройдет в 12:25 по киевскому времени.
Женская гонка на 10 километров с двумя огневыми рубежами начнется в 15:15.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
15. Артем Прима
29. Антон Дудченко
33. Дмитрий Пидручный
86. Богдан Цымбал
117. Артем Тищенко
Полный старт-лист мужского спринта
Стартовые позиции украинских биатлонисток:
33. Дарья Блашко
42. Елена Билосюк
57. Юлия Джима
73. Ирина Петренко
104. Ольга Абрамова
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