Прима и Пидручный вошли в топ-20 спринта в Хохфильцене

Три украинских биатлониста попали в топ-30 спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира.

Артем Прима со 100-процентными показателями на стрельбище уходил на последний круг на 10-м месте, но не смог защитить свою позицию.

Дмитрий Пидручный два круга штрафа компенсировал солидным лыжным ходом – чемпион мира 2019 года на финальном круге практически отыграл 20-секундное отставание от Примы и расположился в итоговом протоколе гонки сразу за соотечественником.

Антон Дудченко мог рассчитывать на топ-15, если бы не промах последним выстрелом на стойке.

Артем Тищенко квалифицировался в субботнюю гонку преследования, а Богдан Цымбал досрочно завершил выступления в личных стартах на австрийском этапе Кубка мира.

Сенсационным победителем спринта в Хохфильцене стал немец Йоханнес Кюн, для которого сегодняшний успех стал дебютным в карьере.

Главной же сенсацией спринта стал провал Йоханнеса Бё – трехкратный победитель Кубка мира с 28-м результатом пробежал худшую гонку с Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Кубок мира по биатлону 2021-2022. Хохфильцен. Мужчины. Результаты спринта:

1. Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) +26:05,0

2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14,3

3. Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +20,5

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17. Артем Прима (Украина, 0+0) +54,3

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +55,6

27. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:10,1

48. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1:40,0

89. Богдан Цымбал (Украина, 0+3) +2:47,9