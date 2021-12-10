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Прима и Пидручный вошли в топ-20 спринта в Хохфильцене
Солидное выступление от украинцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три украинских биатлониста попали в топ-30 спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира.
Артем Прима со 100-процентными показателями на стрельбище уходил на последний круг на 10-м месте, но не смог защитить свою позицию.
Дмитрий Пидручный два круга штрафа компенсировал солидным лыжным ходом – чемпион мира 2019 года на финальном круге практически отыграл 20-секундное отставание от Примы и расположился в итоговом протоколе гонки сразу за соотечественником.
Антон Дудченко мог рассчитывать на топ-15, если бы не промах последним выстрелом на стойке.
Артем Тищенко квалифицировался в субботнюю гонку преследования, а Богдан Цымбал досрочно завершил выступления в личных стартах на австрийском этапе Кубка мира.
Сенсационным победителем спринта в Хохфильцене стал немец Йоханнес Кюн, для которого сегодняшний успех стал дебютным в карьере.
Главной же сенсацией спринта стал провал Йоханнеса Бё – трехкратный победитель Кубка мира с 28-м результатом пробежал худшую гонку с Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
1. Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) +26:05,0
2. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +14,3
3. Антон Смольский (Беларусь, 0+0) +20,5
...
17. Артем Прима (Украина, 0+0) +54,3
18. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +55,6
27. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:10,1
48. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +1:40,0
89. Богдан Цымбал (Украина, 0+3) +2:47,9
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