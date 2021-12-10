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Джима и ещё четыре украинки стартуют в спринте в Хохфильцене. Текстовая трансляция
Болеем за наших!
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
В первый день третьего этапа Кубка мира по биатлону помимо мужской спринтерской гонки состоится и женская в той же дисциплине. Она начнётся в 15:15 по киевскому времени. UA-Футбол приглашает вас следить за стартом вместе с нашей текстовой трансляции. Она будет прямо в этой новости ниже. Чтобы оперативно получать самую свежую информацию, не забывайте периодически обновлять страницу.
Вашему вниманию состав сборной Украины на первую гонку в Австрии.
33. Дарья Блашко
42. Елена Билосюк
57. Юлия Джима
73. Ирина Петренко
104. Ольга Абрамова
Женский спринт в Хохфильцене: текстовая трансляция
15:46. Юлия Джима на разгоне проигрывает 10 секунд.
15:44. Билосюк один раз промазала и вышла на 24 месте.
15:42. Ситуация после второй стрельбы. 1 - Сола, 2 - Алимбекова, 3 - Витоцци.
15:39. Блашко на первой стрельбе один раз промазала. Она вышла на 20 месте и проигрывает 56 секунд.
15:38. Сола закрывает все мишени и это заявка на победу.
15:37. Эльвира Эберг завалила стойку - 3 промаха.
15:36. Стартовала Елена Билосюк. Желаем удачи нашему капитану.
15:34. Блашко начала гонку в умеренном темпе. Отставание - 10 секунд.
15:32. У нас смена лидера после первой стрельбы. Сола опережает Эберг на 3 секунды.
15:31. Стартовала первая украинка в сегодняшней гонке – это Дарья Блашко. Пожелаей Дарье удачи.
15:28. Эльвира Эберг закрывает все мишени и она опережает Козакевич на 20 секунд.
15:25. Маркета Давидова дважды мажет на первой стрельбе. Лидирует пока чешка Пушкарчикова.
15:23. Доротея Вирер на лежке не закрыла одну мишень. Очень сложно будет сегодня боротся итальянке за высокие места.
15:22. На разгоне сейчас лучшая Маркета Давидова из Чехии.
15:20. Стартовала Эльвира Эберг, которая на данный момент лучшая по скорости на дистанции в начале сезона.
15:17. Погодные условия не изменились. Без осадков, но с небольшим ветром на стрельбище.
15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию вышла именитая Доротея Вирер, у которой старт сезона не удался.
14:45. Приглашаем вместе с нами поболеть за наших спортсменок в спринтерской гонке в Хохфильцене. Стартуем через 30 минут.
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