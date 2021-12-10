Джима и ещё четыре украинки стартуют в спринте в Хохфильцене. Текстовая трансляция

В первый день третьего этапа Кубка мира по биатлону помимо мужской спринтерской гонки состоится и женская в той же дисциплине. Она начнётся в 15:15 по киевскому времени. UA-Футбол приглашает вас следить за стартом вместе с нашей текстовой трансляции. Она будет прямо в этой новости ниже. Чтобы оперативно получать самую свежую информацию, не забывайте периодически обновлять страницу.

Вашему вниманию состав сборной Украины на первую гонку в Австрии.

33. Дарья Блашко

42. Елена Билосюк

57. Юлия Джима

73. Ирина Петренко

104. Ольга Абрамова

Женский спринт в Хохфильцене: текстовая трансляция

15:46. Юлия Джима на разгоне проигрывает 10 секунд.

15:44. Билосюк один раз промазала и вышла на 24 месте.

15:42. Ситуация после второй стрельбы. 1 - Сола, 2 - Алимбекова, 3 - Витоцци.

15:39. Блашко на первой стрельбе один раз промазала. Она вышла на 20 месте и проигрывает 56 секунд.

15:38. Сола закрывает все мишени и это заявка на победу.

15:37. Эльвира Эберг завалила стойку - 3 промаха.

15:36. Стартовала Елена Билосюк. Желаем удачи нашему капитану.

15:34. Блашко начала гонку в умеренном темпе. Отставание - 10 секунд.

15:32. У нас смена лидера после первой стрельбы. Сола опережает Эберг на 3 секунды.

15:31. Стартовала первая украинка в сегодняшней гонке – это Дарья Блашко. Пожелаей Дарье удачи.

15:28. Эльвира Эберг закрывает все мишени и она опережает Козакевич на 20 секунд.

15:25. Маркета Давидова дважды мажет на первой стрельбе. Лидирует пока чешка Пушкарчикова.

15:23. Доротея Вирер на лежке не закрыла одну мишень. Очень сложно будет сегодня боротся итальянке за высокие места.

15:22. На разгоне сейчас лучшая Маркета Давидова из Чехии.

15:20. Стартовала Эльвира Эберг, которая на данный момент лучшая по скорости на дистанции в начале сезона.

15:17. Погодные условия не изменились. Без осадков, но с небольшим ветром на стрельбище.

15:15. Гонка стартовала!!! Первой на дистанцию вышла именитая Доротея Вирер, у которой старт сезона не удался.

14:45. Приглашаем вместе с нами поболеть за наших спортсменок в спринтерской гонке в Хохфильцене. Стартуем через 30 минут.