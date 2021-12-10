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Богдан Цымбал: Стрельба не идет, будем анализировать с тренером

Биатлон
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Биатлонист отреагировал на 89-е место в спринте

Богдан Цымбал: Стрельба не идет, будем анализировать с тренером

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Биатлонист сборной Украины Богдан Цымбал прокомментировал 89 место в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

– Богдан, сложное начало сезона для тебя…

– Очень сложное, с этим не поспоришь. Хуже всего то, что я ничего не могу сделать, у меня не получается хорошо выступить…

– Понимаешь почему?

– Не знаю… Стрельба не идет, будем анализировать с тренером, с этим срочно нужно что-то делать. Если лежка еще более-менее, то стойкая – ужасная, что в эстафете, что сейчас на спринте, потому что три промаха – это очень много. Они связаны с тем, что я задохнулся, у меня не получилось нормально отработать.

– Физическим состоянием остался доволен?

– Вроде бы неплохо, но не скажу, что хорошо, среднее состояние было сегодня на гонке. У меня не получилось разложить силы, на последнем круге не смог нормально пробежать: во-первых, дали о себе знать три промаха, поскольку здесь сложный штрафной круг, а во-вторых, у меня особо сил не было, чтобы выдать классный финишный круг.

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В статье: Богдан Цымбал
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Источник:
biathlon.com.ua

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