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Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было
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UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 13:15 по киевскому времени.
Следить за главными событиями гонки преследования при участии четырех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Стартовые позиции украинских биатлонистов:
17. Артем Прима +0:54
18. Дмитрий Пидручный +0:56
27. Антон Дудченко +1:10
48. Артем Тищенко +1:40
Полный старт-лист гонки преследования
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
13:55. Наш онлайн подходит к завершению. Друзья, до новых встреч!
13:53. Топ-10 преследования в Хохфильцене:
13:52. Пидручный финишировал 16-м, Дудченко – 30-й
Оба украинца сегодня взяли хорошие очки.
Артем Тищенко отыграл три позиции и финишировал 45-м.
13:49. Кантен Фийон Майе – победитель преследования в Хохфильцене
Француз с седьмой стартовой позиции оформил седьмую личную победу в карьере и четвертую в гонках преследованиях.
Двукратный чемпион мира в пасьютах Эмильен Жаклен взял серебро, а на третье место в драматичной борьбе прорвался Симон Дестье. Хет-трик Франции!
13:45. Дудченко – 5 из 5! У Тищенко круг штрафа
Антон поднялся на 32-е место. Артем идет 44-м.
13:44. Пидручный сделал один промах на последней стрельбе
Дмитрий ушел на последний круг на 14-м месте. До топ-10 более 10 секунд.
13:44. Решающая стрельба!
Фийон Майе побеждает! А Йоханнес Кюн уходит на три круга штрафа!
13:40. Отсечка 8,7 км. Кюн на 6 секунд опережает Фийона Майе. Пидручный – 10-й (+51,7).
13:38. Третья стрельба!
Пидручный на стойке мажет последним выстрелом! Украинец вернулся на дистанцию на 9-м месте.
Дудченко заработал круг штрафа – у Антона 37-е место.
Тищенко тоже допустил один промах – Артем покинул огневой рубеж на 40-м месте.
13:34. Отсечка 6,6 км. Кюн на 15 секунд опережает Тарье Бё, Пидручный идет 8-м (+33,7).
13:31. Вторая стрельба!
Пидручный – браво! На седьмое место прогрессировал лидер сборной Украины!
Дудченко и Тищенко синхронно разобрались со второй лежкой – Антон идет 33-м, а Артем поднялся на 36-е место.
13:26. Пидручный отыграл 7 секунд у Кюна – Дмитрий на отсечке 3,7 км идет на 8-м месте (+35,2).
13:23. Первая стрельба!
Пидручный ворвался в топ-10! 9 позиций Дмитрий отыграл после первого огневого рубежа!
Дудченко с одним промахом идет 40-м, а Тищенко поднялся на 41-е место.
13:17. Прима не вышел на старт! Пидручный, Дудченко и Тищенко уже на дистанции.
13:15. Гонка стартовала!
13:05. Гонка начнется через 10 минут!
Johannes Kuehn was the surprise winner in yesterday's sprint! Can he defend his position or will the chasers catch him? ????— BMW IBU World Cup (@IBU_WC) December 11, 2021
Watch the men pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/IhU9Udwe8Z
12:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победитель спринта Йоханнес Кюн уйдет на дистанцию в 13:15 по киевскому времени.
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