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Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было

Биатлон
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Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 13:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии четырех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

17. Артем Прима +0:54

18. Дмитрий Пидручный +0:56

27. Антон Дудченко +1:10

48. Артем Тищенко +1:40

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:55. Наш онлайн подходит к завершению. Друзья, до новых встреч!

13:53. Топ-10 преследования в Хохфильцене:

Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было - изображение 1

13:52. Пидручный финишировал 16-м, Дудченко – 30-й

Оба украинца сегодня взяли хорошие очки.

Артем Тищенко отыграл три позиции и финишировал 45-м.

13:49. Кантен Фийон Майе – победитель преследования в Хохфильцене

Француз с седьмой стартовой позиции оформил седьмую личную победу в карьере и четвертую в гонках преследованиях.

Двукратный чемпион мира в пасьютах Эмильен Жаклен взял серебро, а на третье место в драматичной борьбе прорвался Симон Дестье. Хет-трик Франции!

13:45. Дудченко – 5 из 5! У Тищенко круг штрафа

Антон поднялся на 32-е место. Артем идет 44-м.

13:44. Пидручный сделал один промах на последней стрельбе

Дмитрий ушел на последний круг на 14-м месте. До топ-10 более 10 секунд.

13:44. Решающая стрельба!

Фийон Майе побеждает! А Йоханнес Кюн уходит на три круга штрафа!

13:40. Отсечка 8,7 км. Кюн на 6 секунд опережает Фийона Майе. Пидручный – 10-й (+51,7).

13:38. Третья стрельба!

Пидручный на стойке мажет последним выстрелом! Украинец вернулся на дистанцию на 9-м месте.

Дудченко заработал круг штрафа – у Антона 37-е место.

Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было - изображение 2

Тищенко тоже допустил один промах – Артем покинул огневой рубеж на 40-м месте.

13:34. Отсечка 6,6 км. Кюн на 15 секунд опережает Тарье Бё, Пидручный идет 8-м (+33,7).

13:31. Вторая стрельба!

Пидручный – браво! На седьмое место прогрессировал лидер сборной Украины!

Дудченко и Тищенко синхронно разобрались со второй лежкой – Антон идет 33-м, а Артем поднялся на 36-е место.

Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было - изображение 3

13:26. Пидручный отыграл 7 секунд у Кюна – Дмитрий на отсечке 3,7 км идет на 8-м месте (+35,2).

13:23. Первая стрельба!

Пидручный ворвался в топ-10! 9 позиций Дмитрий отыграл после первого огневого рубежа!

Дудченко с одним промахом идет 40-м, а Тищенко поднялся на 41-е место.

Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было - изображение 4

13:17. Прима не вышел на старт! Пидручный, Дудченко и Тищенко уже на дистанции.

13:15. Гонка стартовала!

13:05. Гонка начнется через 10 минут!

12:45. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе с нами последить за событиями мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Победитель спринта Йоханнес Кюн уйдет на дистанцию в 13:15 по киевскому времени.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2021-2022
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