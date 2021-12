Пидручный финишировал в топ-20 гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Как это было

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – пасьют на 12,5 километра с четырьмя заездами на стрельбище начнется в 13:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями гонки преследования при участии четырех биатлонистов сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Стартовые позиции украинских биатлонистов:

17. Артем Прима +0:54

18. Дмитрий Пидручный +0:56

27. Антон Дудченко +1:10

48. Артем Тищенко +1:40

Полный старт-лист гонки преследования

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

13:55. Наш онлайн подходит к завершению. Друзья, до новых встреч!

13:53. Топ-10 преследования в Хохфильцене:

13:52. Пидручный финишировал 16-м, Дудченко – 30-й

Оба украинца сегодня взяли хорошие очки.

Артем Тищенко отыграл три позиции и финишировал 45-м.

13:49. Кантен Фийон Майе – победитель преследования в Хохфильцене

Француз с седьмой стартовой позиции оформил седьмую личную победу в карьере и четвертую в гонках преследованиях.

Двукратный чемпион мира в пасьютах Эмильен Жаклен взял серебро, а на третье место в драматичной борьбе прорвался Симон Дестье. Хет-трик Франции!

13:45. Дудченко – 5 из 5! У Тищенко круг штрафа

Антон поднялся на 32-е место. Артем идет 44-м.

13:44. Пидручный сделал один промах на последней стрельбе

Дмитрий ушел на последний круг на 14-м месте. До топ-10 более 10 секунд.

13:44. Решающая стрельба!

Фийон Майе побеждает! А Йоханнес Кюн уходит на три круга штрафа!

13:40. Отсечка 8,7 км. Кюн на 6 секунд опережает Фийона Майе. Пидручный – 10-й (+51,7).

13:38. Третья стрельба!

Пидручный на стойке мажет последним выстрелом! Украинец вернулся на дистанцию на 9-м месте.

Дудченко заработал круг штрафа – у Антона 37-е место.

Тищенко тоже допустил один промах – Артем покинул огневой рубеж на 40-м месте.

13:34. Отсечка 6,6 км. Кюн на 15 секунд опережает Тарье Бё, Пидручный идет 8-м (+33,7).

13:31. Вторая стрельба!

Пидручный – браво! На седьмое место прогрессировал лидер сборной Украины!

Дудченко и Тищенко синхронно разобрались со второй лежкой – Антон идет 33-м, а Артем поднялся на 36-е место.

13:26. Пидручный отыграл 7 секунд у Кюна – Дмитрий на отсечке 3,7 км идет на 8-м месте (+35,2).

13:23. Первая стрельба!

Пидручный ворвался в топ-10! 9 позиций Дмитрий отыграл после первого огневого рубежа!

Дудченко с одним промахом идет 40-м, а Тищенко поднялся на 41-е место.

13:17. Прима не вышел на старт! Пидручный, Дудченко и Тищенко уже на дистанции.

13:15. Гонка стартовала!

13:05. Гонка начнется через 10 минут!

Johannes Kuehn was the surprise winner in yesterday's sprint! Can he defend his position or will the chasers catch him? ????



Watch the men pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q or follow along on the Official IBU App! pic.twitter.com/IhU9Udwe8Z