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Санитра размышляет над новым биатлонистом в составе эстафеты

Биатлон
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Когда-то мы это уже видели

Санитра размышляет над новым биатлонистом в составе эстафеты

xsport.ua

UA-Футбол
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Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что раздумывает над включением в эстафетную четверку Артема Тищенко. Его слова цитирует XSport:

"Ребята сегодня подтвердили тенденцию, которую мы задали в Эстерсунде. Радует, что мы не отстаем намного от лидеров по скорости. Немного не повезло на стрельбе Пидручному, показавшему ногами отличный результат – всего 34 секунды отставания от лидера.

Удивил меня Артем Прима, потому что после всех сложностей, которые он имел перед началом сезона, он показал очень хороший результат.

Антон Дудченко сегодня не был таким быстрым, как в Эстерсунде, но со своей задачей справился. Цымбал начал хорошо на первых кругах, но со стрельбой стоя снова испытал проблемы. Нужно нам что-нибудь менять в его технике стрельбы.

Обрадовал меня Тищенко, я видел его на трассе, двигался он хорошо. Жаль, что не закрыл одну мишень лежа, но этот результат дает мне повод задуматься над включением его в состав эстафеты.

Тищенко приехал из Кубка IBU, и по самочувствию, и в тренировках сейчас он не испытывает никаких проблем после болезни. По всем показателям заметно, что он способен работать, поэтому думаю, что его старт на Кубке мира неплох, и можно рассматривать его как кандидата на эстафету" – сказал он.

Напомним, что сегодня, в 13:15, по киевскому времени мужчины пробегут гонку преследования, а в 15:15 женщины выйдут на эстафету.

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В статье: Юрай Санитра
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