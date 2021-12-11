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Хохфильцен 2021. Франция оккупирует пьедестал в преследовании, Пидручный – в ТОП 20
Результаты мужского персьюта
IBU
Сегодня, 11 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках третьего этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в заезде одержал представитель Франции Кентен Фийен-Майе, серебро у его соотечественника Эмильена Жаклена, а ТОП 3 замкнул еще один биатлонист трехцветных Симон Дестье.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с двумя промахами в итоге ставший 16-м.
Хохфильцен 2021. Гонка преследования
Мужчины
16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) (+55,4)
30. Антон Дудченко (1+0+1+0) (+1.58,2)
45. Артем Тищенко (0+0+1+1) (+3.18,0)
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