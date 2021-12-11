Украинки выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене: текстовая трансляция. LIVE

UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:15 по киевскому времени.

Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Состав сборной Украины:

10-1. Ирина Петренко

10-2. Юлия Джима

10-3. Дарья Блашко

10-4. Елена Билосюк

Полный старт-лист эстафеты

БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

16:25. Решающая стрельба!

Ханна Эберг на финальной стойке позволила себе круг штрафа – и все равно безоговорочная победа Швеции!

У Билосюк два дополнительных патрона – есть шанс побороться за топ-5!

Топ-3 после восьмой стрельбы:

1. Швеция (1+8) 1:08:26.6

2. Россия (0+10) +36,7

3. Франция (0+14) +1:19.5

…

7. Украина (0+13) +1:41,8

16:21. На отсечке 21,4 км отставание Билосюк от топ-3 увеличилось до 28 секунд.

16:18. Седьмая стрельба:

Билосюк идеально отработала лежку – 17 секунд до топ-3!

Топ-3 после седьмой стрельбы:

1. Швеция (0+5) 1:01:16.2

2. Россия (0+8) +1:23,4

3. Франция (0+11) +1:53.3

…

7. Украина (0+11) +2:10,6

16:16. Отсечка 19,1 км. Ханна Эберг везет Франции 1 минуту и 34 секунды. Билосюк – 7-я (+2:09.4).

16:13. Блашко завершила этап на седьмом месте

Эстафету Елене Билосюк Дарья передала с отставанием в 28 секунд от топ-3.

Топ-10 после третьего этапа эстафеты:

16:10. Отсечка 17,1 км. Швеция на 70 секунд впереди Австрии. Блашко сохраняет 6-е место (+1:45,6).

16:07. Шестая стрельба:

У Блашко один промах – Украина поднимается на шестое место!

Топ-3 после шестой стрельбы:

1. Швеция (0+4) 49:43.6

2. Австрия (0+4) +53,2

3. Франция (0+8) +1:04.7

…

6. Украина (0+11) +1:28,4

16:04. Отсечка 15,4 км. Эберг-младшая увеличила отрыв от Франции до 36 секунд. Блашко остается 8-й (+1:32.9).

16:00. Пятая стрельба!

Блашко на лежке взяла два дополнительных патрона. Стрельба сегодня у нас откровенно не идет.

Топ-3 после пятой стрельбы:

1. Швеция (0+3) 43:27.6

2. Австрия (0+3) +16,1

3. Франция (0+6) +28,3

…

8. Украина (0+10) +1:15,4

15:58. Отсечка 13,4 км. Эльвира Эберг вывела Швецию на первое место. Блашко идет 8-й (+1:02.1).

15:54. Джима передала эстафету Блашко на 7-м месте

Юлия на втором этапе эстафеты показала третий ход на лыжне, но использовала максимальные шесть дополнительных патронов.

Топ-10 после второго этапа:

15:51. На отсечке 11,4 км Франция на 8,1 секунды опережает Швецию. Джима поднялась на 8-е место (+49,0).

15:48. Четвертая стрельба!

Джима снова взяла три дополнительных патрона – расплата за мощный ход на лыжне.

Топ-3 после четвертой стрельбы:

1. Франция (0+4) 31:41.8

2. Австрия (0+3) +9,2

3. Швеция (0+2) +10,9

…

10. Украина (0+8) +54,7

15:45. Отсечка 9,4 км. Швеция на 11 секунд опережает Францию и Польшу. Джима идет 9-й (+38,1).

15:41. Третья стрельба!

Джима в последний момент избежала проезда по штрафному кругу.

Топ-3 после третьей стрельбы:

1. Швеция (0+0) 24:46.3

2. Италия (0+0) +13,2

3. Польша (0+0) +20,0

…

10. Украина (0+5) +52,9

15:39. Джима на отсечке 7,4 км уже 9-я (+35,3).

15:35. Петренко завершила первый этап на 11-м месте

Ирина передала эстафету Юлии Джиме с 42-секундным отставанием от Швеции и Италии.

Топ-10 после первого этапа:

15:32. Отсечка 3,2 км. Шведка Перссон перехватила лидерство, Петренко – 11-я (+40,8).

15:30. Вторая стрельба!

Еще один дополнительный патрон использовала Петренко и приблизилась к топ-10.

Топ-3 после второй стрельбы:

1. Италия (0+0) 12:47.3

2. Швеция (0+0) +4,8

3. Швейцария (0+0) +6,5

…

11. Украина (0+2) +35,7

15:26. Отсечка 3,4 км. Италия лидирует, Петренко остается на 18-м месте (+20,5).

15:23. Первая стрельба!

Петренко мажет последним выстрелом, но тут же исправляет свою ошибку.

Топ-3 после первой стрельбы:

1. Италия (0+0) 6:33.1

2. Австрия (0+0) +0,8

3. Швейцария (0+0) +2,3

…

18. Украина (0+1) +17,6

15:20. На отсечке 1,4 км группу ведет россиянка Васнецова. Петренко – 11-я (+4,3).

15:15. Гонка стартовала!

14:55. Первую эстафету сезона в Эстерсунде выиграла Франция, Беларусь стала второй, а Швеция замкнула топ-3. Украина финишировала 10-й.

14:45. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на женской эстафете на третьем этапе Кубка мира. Гонка начнется через 30 минут!