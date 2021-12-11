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Украинки выступают в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене: текстовая трансляция. LIVE
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол проводит текстовую онлайн-трансляцию женской эстафетной гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене – командная гонка с четырьмя этапами начнется в 15:15 по киевскому времени.
Следить за главными событиями классической эстафеты при участии биатлонисток сборной Украины вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Состав сборной Украины:
10-1. Ирина Петренко
10-2. Юлия Джима
10-3. Дарья Блашко
10-4. Елена Билосюк
БИАТЛОН ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ
16:25. Решающая стрельба!
Ханна Эберг на финальной стойке позволила себе круг штрафа – и все равно безоговорочная победа Швеции!
У Билосюк два дополнительных патрона – есть шанс побороться за топ-5!
Топ-3 после восьмой стрельбы:
1. Швеция (1+8) 1:08:26.6
2. Россия (0+10) +36,7
3. Франция (0+14) +1:19.5
…
7. Украина (0+13) +1:41,8
16:21. На отсечке 21,4 км отставание Билосюк от топ-3 увеличилось до 28 секунд.
16:18. Седьмая стрельба:
Билосюк идеально отработала лежку – 17 секунд до топ-3!
Топ-3 после седьмой стрельбы:
1. Швеция (0+5) 1:01:16.2
2. Россия (0+8) +1:23,4
3. Франция (0+11) +1:53.3
…
7. Украина (0+11) +2:10,6
16:16. Отсечка 19,1 км. Ханна Эберг везет Франции 1 минуту и 34 секунды. Билосюк – 7-я (+2:09.4).
16:13. Блашко завершила этап на седьмом месте
Эстафету Елене Билосюк Дарья передала с отставанием в 28 секунд от топ-3.
Топ-10 после третьего этапа эстафеты:
16:10. Отсечка 17,1 км. Швеция на 70 секунд впереди Австрии. Блашко сохраняет 6-е место (+1:45,6).
16:07. Шестая стрельба:
У Блашко один промах – Украина поднимается на шестое место!
Топ-3 после шестой стрельбы:
1. Швеция (0+4) 49:43.6
2. Австрия (0+4) +53,2
3. Франция (0+8) +1:04.7
…
6. Украина (0+11) +1:28,4
16:04. Отсечка 15,4 км. Эберг-младшая увеличила отрыв от Франции до 36 секунд. Блашко остается 8-й (+1:32.9).
16:00. Пятая стрельба!
Блашко на лежке взяла два дополнительных патрона. Стрельба сегодня у нас откровенно не идет.
Топ-3 после пятой стрельбы:
1. Швеция (0+3) 43:27.6
2. Австрия (0+3) +16,1
3. Франция (0+6) +28,3
…
8. Украина (0+10) +1:15,4
15:58. Отсечка 13,4 км. Эльвира Эберг вывела Швецию на первое место. Блашко идет 8-й (+1:02.1).
15:54. Джима передала эстафету Блашко на 7-м месте
Юлия на втором этапе эстафеты показала третий ход на лыжне, но использовала максимальные шесть дополнительных патронов.
Топ-10 после второго этапа:
15:51. На отсечке 11,4 км Франция на 8,1 секунды опережает Швецию. Джима поднялась на 8-е место (+49,0).
15:48. Четвертая стрельба!
Джима снова взяла три дополнительных патрона – расплата за мощный ход на лыжне.
Топ-3 после четвертой стрельбы:
1. Франция (0+4) 31:41.8
2. Австрия (0+3) +9,2
3. Швеция (0+2) +10,9
…
10. Украина (0+8) +54,7
15:45. Отсечка 9,4 км. Швеция на 11 секунд опережает Францию и Польшу. Джима идет 9-й (+38,1).
15:41. Третья стрельба!
Джима в последний момент избежала проезда по штрафному кругу.
Топ-3 после третьей стрельбы:
1. Швеция (0+0) 24:46.3
2. Италия (0+0) +13,2
3. Польша (0+0) +20,0
…
10. Украина (0+5) +52,9
15:39. Джима на отсечке 7,4 км уже 9-я (+35,3).
15:35. Петренко завершила первый этап на 11-м месте
Ирина передала эстафету Юлии Джиме с 42-секундным отставанием от Швеции и Италии.
Топ-10 после первого этапа:
15:32. Отсечка 3,2 км. Шведка Перссон перехватила лидерство, Петренко – 11-я (+40,8).
15:30. Вторая стрельба!
Еще один дополнительный патрон использовала Петренко и приблизилась к топ-10.
Топ-3 после второй стрельбы:
1. Италия (0+0) 12:47.3
2. Швеция (0+0) +4,8
3. Швейцария (0+0) +6,5
…
11. Украина (0+2) +35,7
15:26. Отсечка 3,4 км. Италия лидирует, Петренко остается на 18-м месте (+20,5).
15:23. Первая стрельба!
Петренко мажет последним выстрелом, но тут же исправляет свою ошибку.
Топ-3 после первой стрельбы:
1. Италия (0+0) 6:33.1
2. Австрия (0+0) +0,8
3. Швейцария (0+0) +2,3
…
18. Украина (0+1) +17,6
15:20. На отсечке 1,4 км группу ведет россиянка Васнецова. Петренко – 11-я (+4,3).
15:15. Гонка стартовала!
14:55. Первую эстафету сезона в Эстерсунде выиграла Франция, Беларусь стала второй, а Швеция замкнула топ-3. Украина финишировала 10-й.
14:45. UA-Футбол приветствует всех фанатов биатлона на женской эстафете на третьем этапе Кубка мира. Гонка начнется через 30 минут!
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