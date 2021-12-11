Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шведы подали протест на результат гонки преследования в Хохфильцене, бронзу завоевал Самуэльсон
Справедливое решение
IBU
Главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас после
Бронзовую награду сначала отдали представителю Франции Симону Дестье, но после подачи апелляции и повторного пересмотра финиша стало понятно, что третьим по итогам гонки стал Себастьян Самуэльсон. Его ботинок первым пересек финишную линию.
Напомним, что Дмитрий Пидручный в мужском персьюте занял 16-е место.
Популярное сейчас
- Восстание чемпионского феникса. Прогноз на бой Ломаченко - Комми
- Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 декабря 2021
- Очередное поражение Шевченко, третье место Днепра-1. Главные новости за 10 декабря
- Прима и Пидручный вошли в топ-20 спринта в Хохфильцене
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 15:36 Весь спорт Прогресс Дудченко, провальный старт украинок и другие итоги этапов Кубка мира в Эстерсунде
- 16:51 Весь спорт Дудченко совершил прорыв на 25 позиций в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Как это было
- 19:38 Весь спорт Эстерсунд-2021. Пидручный и Дудченко показали лучший результат в спринте среди украинцев