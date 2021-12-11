  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Шведы подали протест на результат гонки преследования в Хохфильцене, бронзу завоевал Самуэльсон
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шведы подали протест на результат гонки преследования в Хохфильцене, бронзу завоевал Самуэльсон

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Справедливое решение

Шведы подали протест на результат гонки преследования в Хохфильцене, бронзу завоевал Самуэльсон

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас после завершения мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия) подал протест на финальный результат заезда.

Бронзовую награду сначала отдали представителю Франции Симону Дестье, но после подачи апелляции и повторного пересмотра финиша стало понятно, что третьим по итогам гонки стал Себастьян Самуэльсон. Его ботинок первым пересек финишную линию.

Напомним, что Дмитрий Пидручный в мужском персьюте занял 16-е место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Себастьян Самуэльссон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...