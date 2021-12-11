Шведы подали протест на результат гонки преследования в Хохфильцене, бронзу завоевал Самуэльсон

Главный тренер сборной Швеции Йоханнес Лукас после завершения мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия) подал протест на финальный результат заезда.

Бронзовую награду сначала отдали представителю Франции Симону Дестье, но после подачи апелляции и повторного пересмотра финиша стало понятно, что третьим по итогам гонки стал Себастьян Самуэльсон. Его ботинок первым пересек финишную линию.

Напомним, что Дмитрий Пидручный в мужском персьюте занял 16-е место.