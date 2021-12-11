Хохфильцен 2021. Швеция побеждает в эстафете, Украина – пятая

Сегодня, 11 декабря, состоялась женская эстафетная гонка в рамках третьего этапа Кубка мира 2021/2022.

Победу одержали биатлонистки из Швеции, серебро у представительниц россии, а ТОП 3 заперли француженки.

Что касается украинок, то, несмотря на проблемы со стрельбой и невысокую скорость по дистанции, наши биатлонистки сумели финишировать на пятом месте.

Кубок мира 2021/2022. Хохфильцен

Эстафета

Женщины

1. Швеция (1+8)

2. россия (0+10) (+29,1)

3. Франция (0+14) (+59,2)

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5. Украина (0+13) (+1.33,0)

Ирина Петренко (0+1; 0+1) (+42,0)

Юлия Джима (0+3; 0+3) (+48,8)

Дарья Блашко (0+2; 0+1) (+2.01,4)

Елена Белосюк (0+0; 0+2)