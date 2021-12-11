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Хохфильцен 2021. Швеция побеждает в эстафете, Украина – пятая
Результаты женской эстафеты
Сегодня, 11 декабря, состоялась женская эстафетная гонка в рамках третьего этапа Кубка мира 2021/2022.
Победу одержали биатлонистки из Швеции, серебро у представительниц россии, а ТОП 3 заперли француженки.
Что касается украинок, то, несмотря на проблемы со стрельбой и невысокую скорость по дистанции, наши биатлонистки сумели финишировать на пятом месте.
Кубок мира 2021/2022. Хохфильцен
Эстафета
Женщины
1. Швеция (1+8)
2. россия (0+10) (+29,1)
3. Франция (0+14) (+59,2)
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5. Украина (0+13) (+1.33,0)
Ирина Петренко (0+1; 0+1) (+42,0)
Юлия Джима (0+3; 0+3) (+48,8)
Дарья Блашко (0+2; 0+1) (+2.01,4)
Елена Белосюк (0+0; 0+2)
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