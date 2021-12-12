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Хохфильцен 2021. Норвегия побеждает в эстафете, Украина снова не бежит
Результаты мужской эстафеты
IBU
Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.
Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули россияне.
Что касается Украины, то даже при приемлемой работе на огневом рубеже наши биатлонисты плохо себя чувствовали физически и практически не бежали по дистанции. В итоге 7-е место.
Хохфильцен. Кубок мира 2021/2022
Эстафета
Мужчины
1. Норвегия (0+5)
2. Франция (0+8) (+21,2)
3. россия (1+9) (+47,3)
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7. Украина (0+8) (+2.32,5)
Артем Прима (0+2; 0+0) (+35,2)
Дмитрий Пидручный (0+1; 0+0) (+52,1)
Богдан Цымбал (0+2; 0+1) (+2.10,2)
Антон Дудченко (0+1; 0+1)
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