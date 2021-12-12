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Хохфильцен 2021. Норвегия побеждает в эстафете, Украина снова не бежит

Биатлон
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Результаты мужской эстафеты

Хохфильцен 2021. Норвегия побеждает в эстафете, Украина снова не бежит

IBU

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира 2021/2022 состоялась мужская эстафетная гонка.

Победу в заезде одержали представители Норвегии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули россияне.

Что касается Украины, то даже при приемлемой работе на огневом рубеже наши биатлонисты плохо себя чувствовали физически и практически не бежали по дистанции. В итоге 7-е место.

Хохфильцен. Кубок мира 2021/2022

Эстафета

Мужчины

1. Норвегия (0+5)

2. Франция (0+8) (+21,2)

3. россия (1+9) (+47,3)

.

.

.

7. Украина (0+8) (+2.32,5)

Артем Прима (0+2; 0+0) (+35,2)

Дмитрий Пидручный (0+1; 0+0) (+52,1)

Богдан Цымбал (0+2; 0+1) (+2.10,2)

Антон Дудченко (0+1; 0+1)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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